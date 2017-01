ASFINAG Verkehrsprognose: Schneefall im Süden, Ski-Tourismus am Wochenende und erste Baustellen in Wien

Wien (OTS) - Laut Prognosen bringt ein Adria Tief bereits morgen Freitag dem Süden des Landes den ersehnten Neuschnee. Damit locken nach den Schneefällen in der letzten Woche, alle Skigebiete in Österreich mit der weißen Pracht. „Wir von der ASFINAG rechnen daher vor allem am Wochenende mit starkem Zulauf auf die klassischen Skiorte“, sagt ASFINAG Verkehrsexperte Christian Ebner. Entlang der Anreiserouten A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn sowie auf den Tiroler und Vorarlberger Strecken A 12 Inntal Autobahn, A 13 Brenner- und A 14 Rheintal Autobahn sowie S 16 Arlberg Schnellstraße kann es zu Verzögerungen im Bereich der Auf- und Abfahrten kommen.

Die S 16 als Verbindung nach St. Anton steht auch am Donnerstag, den 19. Jänner und am Sonntag, den 22. Jänner im Fokus der Operatoren der regionalen ASFINAG Verkehrsmanagement Zentrale. In dieser Zeit findet in St. Anton der Freestyle Europacup statt, und der An- und Abreise-Verkehr kann zu Behinderungen auf der Schnellstraße führen.

In Wien startet die Fortführung der Tangentensanierung

Am Montag, den 16. Jänner setzt die ASFINAG zwischen Stadlau und Hirschstetten die Sanierung der beiden Tunnel – diesmal in Fahrtrichtung Norden (Gänserndorf) – fort.

Da die Arbeiten zum Einrichten der Baustellen – zB Markierungen – stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verschiebungen kommen. Wenn es nicht schneit oder regnet, dann werden in der Nacht von 16./17. Jänner – jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr – folgende Rampen für die Baustelleneinrichtung gesperrt:

Auffahrt von der A 22 Donauufer Autobahn auf die A 23 Tangente Richtung Gänserndorf

A 23 Ausfahrt Stadlau/Genochplatz bei der Anschlussstelle Stadlau

Die Umleitungen sind beschildert.

Auch auf der A 23 Hochstraße Inzersdorf wird fleißig gebaut. Für den Abbruch der alten Hochstraße sind am kommenden Wochenende folgende Verbindungen gesperrt:

Freitag, 13. Jänner, ab 22 Uhr bis Montag, 16. Jänner, 5 Uhr: Sperre der Auffahrt aus Altmannsdorf kommend auf die A 23 Richtung Kaisermühlen und Sperre der Abfahrt Inzersdorf. Ebenfalls gesperrt ist die Abfahrt Inzersdorf in Fahrtrichtung Süden/Graz.

Die Umleitung führt über die A 2 Süd Autobahn/S 1 Außenring Schnellstraße und A 4 Ost Autobahn. Am Knoten Prater kann wieder auf die A 23 aufgefahren werden. Die Zufahrt zur Sterngasse ist über die A 2/S 1 und die Anschlussstelle Vorarlberger Allee möglich.

