Gas als zuverlässiger Garant für Versorgungssicherheit

Österreich ist für die derzeitige Kältewelle gut gerüstet: Die Gasspeicher sind derzeit am Höhepunkt des Winters noch immer zu rund 50 Prozent gefüllt.

Wien (OTS) - Wien, im Jänner 2017 – Bei den klirrend kalten Temperaturen, die voraussichtlich bis Ende Jänner anhalten werden, steigt die Nachfrage nach Gas von Haushalten, Wirtschaft und Kraftwerken stark an. Die gute Nachricht: Die österreichischen Gasversorger haben auch für den Rest der Heizsaison gut vorgesorgt. Die Gasspeicher sind laut Gas Infrastructure Europe aktuell noch immer zur Hälfte voll. „Dank ihrer Einkaufspolitik beweisen Österreichs Gasversorger Weitblick. Sie haben für ihre Kunden gut vorgesorgt“, sagt Mag. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW): „In den Speichern lagern noch rund 4,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Genug, um Österreich für die restliche Heizperiode gut zu versorgen.“

Erdgasspeicher sichern Energieversorgung

Aktuell laufen die österreichischen Gaskraftwerke auf vollen Touren – vor allem weil Wasser- und Fließkraftwerke aufgrund der extremen Niedrigwasserstände im Winter nur beschränkt genutzt werden können und auch andere erneuerbare Energiequellen wie etwa die Photovoltaik wegen Hochnebels kaum Energie mehr liefern können. Sauberes Erdgas ist daher gerade im Winter ein unverzichtbarer Partner der Erneuerbaren: Es liefert auch dann zuverlässig Energie, wenn Erneuerbare wie Wasserkraft, Photovoltaik oder Wind kaum mehr Energie produzieren können.

Mock: „Österreich ist mit Gas bestens aufgestellt. Mit den Erdgas-Reserven können wir die extremen Bedarfsspitzen an besonders kalten Wintertagen zuverlässig und rasch ausgleichen. Damit garantiert die österreichische Gaswirtschaft ihren Kunden ein wohlig warmes Zuhause sowie eine sichere Stromversorgung.“

Jahresbedarf: Acht Milliarden Kubikmeter Gas

In einem durchschnittlichen Jahr verbrauchen Gaskunden und Kraftwerksbetreiber in Österreich zwischen sieben und acht Milliarden Kubikmeter Erdgas. Mit einer Gasspeicherkapazität von insgesamt mehr als acht Milliarden Kubikmetern kann in Österreich mehr als ein Jahresbedarf Gas gespeichert werden, womit die Versorgung auch für die umliegenden Länder gesichert werden kann. „In Österreich gehört die Versorgung mit Erdgas aufgrund der großen Erdgasspeicher zu den zuverlässigsten und sichersten in ganz Europa“, sagt Mock.

Die von der RAG betriebenen Speicher in Österreich verfügen insgesamt über ein Gesamtvolumen von mehr als sechs Milliarden Kubikmeter Erdgas. Davon zählt der Speicher Haidach (Straßwalchen, Salzburg) mit einem Speichervolumen von 2,64 Milliarden Kubikmetern Erdgas zu den größten in Mitteleuropa. Die gesamte OMV-Speicherkapazität des Erdgasspeichers Schönkirchen (NÖ), der Erdgaslagerstätte Tallesbrunn (NÖ) und des Erdgasspeichers Thann (OÖ) beträgt 2,48 Milliarden Kubikmeter.

Größte Gasspeicherkapazitäten in Europa

Im internationalen Vergleich sind die Gasspeicher in Österreich nicht nur sehr gut ausgebaut, sondern auch überdurchschnittlich gut befüllt. Österreich ist europaweit das Land, das pro Kopf über die größten Speicherkapazitäten verfügt. Das gelagerte Gas sichert zudem nicht nur die nationale Versorgung, sondern auch die in manchen Nachbarländern. Die österreichische Gaswirtschaft nimmt damit eine verantwortungsvolle Rolle innerhalb von Europa ein.

Über Erdgas

Erdgas nimmt in der umweltbewussten Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein: Die Energie der Zukunft lässt sich effizient und komfortabel fürs Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälte- und Stromerzeugung und als Kraftstoff für Automobile einsetzen. Erdgas verbrennt ohne Feinstaub und Partikel und ist damit der emissionsärmste fossile Energieträger. Er eignet sich hervorragend als Ersatz für Benzin oder Diesel, die höhere Umweltbelastungen verursachen.

