Benefizonzert für syrische Flüchtlingskinder

Am 27. Jänner lädt die Kindernothilfe Österreich zu einem Musikabend für den guten Zweck - der Eintritt ist frei, Spenden kommen einem Kindernothilfe-Projekt im Libanon zugute.

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Am 27. Jänner wird die Lutherische Stadtkirche im ersten Wiener Gemeindebezirk zum Konzertsaal: Ab 18 Uhr lädt die Kindernothilfe Österreich zu einem Musikabend für den guten Zweck. Mit Werken von Josef Suk, Antonio Vivaldi, Claude Debussy und Benjamin Britten spielen die Musikerinnen Adelheid Wünsche an der Violine, Margit Urbanez-Vig an der Violine und Viola d’amore und Zsusa Aba-Nagy an der Harfe das Benefizkonzert, im Anschluss lädt die Kindernothilfe Österreich zu einem Empfang in den Räumen der Begegnung der Pfarrgemeinde. Der Eintritt ist frei, Spenden für ein Kindernothilfe-Projekt im Libanon sind erbeten – der Reinerlös kommt syrischen Flüchtlingskindern und ihren Familien zugute.

Karten- und Sitzplatzreservierungen sind unter reservierung @ kindernothilfe.at möglich.

Konzert für syrische Flüchtlingskinder im Libanon



Datum: 27.1.2017, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Lutherische Stadtkirche

Dorotheergasse 18, 1010 Wien



Url: http://www.kindernothilfe.at/benefizkonzert



