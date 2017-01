Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2017

Wien (OTS) - 2. Leopoldstadt

ZwiB

28. Februar: Faschingskrapfen im Kaufkreis ZwiB

Holen Sie sich Ihren Gratis-Faschingskrapfen bei den Kaufleuten des Vereins „Kaufkreis ZwiB“ im Alliierten-, Volkert- und Odeonviertel (solange der Vorrat reicht). Für Kinder gilt die Aktion nur in Begleitung von Erwachsenen.

7. Neubau

Lerchenfelder Straße

3., 10., 17. und 24. Februar: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

8. Josefstadt

Alser Straße

28. Februar: Faschingskrapfen in der Alser Straße

Zahlreiche Mitgliedsbetriebe der IG der Unternehmer der Alser Straße versüßen Ihnen am Faschingsdienstag Ihren Einkauf mit einem köstlichen Marillen-Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

13. Hietzing

Ober St. Veit

24. und/oder 28. Februar: Faschingskrapfen der Ober St. Veiter Kaufleute

Viele Mitglieder der IG Kaufleute Ober St. Veit versüßen ihren Kundinnen und Kunden am 24. Februar und/oder am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, den Einkauf mit einem flaumigen Marillen-Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

17. Februar: Lumpenball 2017

Der legendäre Lumpenball, einst von Karl Schwender gegründet, feiert sein Comeback. Am Freitag, 17. Februar ab 19:33 Uhr veranstaltet die IG Kaufleute Reindorfgasse in der Stadthalle E eine moderne Version des Klassikers. Es gibt keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Kleidung, originelle Outfits sind erwünscht! Tickets erhalten Sie ab sofort in allen Wiener Raiffeisen-Filialen, im Ticket Office der Wiener Stadthalle und den offiziellen Vorverkaufsstellen der IG Kaufleute Reindorfgasse. Weitere Infos zum Ticketverkauf und zum Programm: http://www.reindorfgasse.at

Reindorfgasse

28. Februar: Faschingskrapfen in der Reindorfgasse

Versüßen Sie sich Ihren Einkauf am Faschingsdienstag bei den Kaufleuten der Reindorfgasse mit einem Gratis-Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

16. Ottakring

Thaliastraße

14. Februar: Valentinstag in der Thaliastraße

In vielen Mitgliedsbetrieben des Einkaufsstraßenvereins erhalten Sie am Valentinstag einen Glückskeks zu Ihrem Einkauf. Die Kekse mit zahlreichen 3-Euro- oder 5-Euro-Gutscheinen versüßen Ihnen den Einkaufsbummel (solange der Vorrat reicht). Weitere Infos:

http://www.thaliastrasse.at

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

1., 8., 15. und 22. Februar: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

