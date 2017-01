GROHE Blue® Home - die hauseigene Quelle für Trinkgenuss ohne Limit

Hemer (ots) - Jede Revolution verändert das Leben der Menschen - das beginnt schon in der Küche. Wie wäre es damit: Nie wieder samstags zum Getränkemarkt fahren müssen, um anschließend kistenweise Wasserflaschen in die Abstellkammer zu schleppen. Stattdessen kommt jetzt wohlschmeckendes, gefiltertes und auf die optimale Trinktemperatur gekühltes Wasser in den Varianten still, medium und sprudelnd direkt aus der attraktiven Küchenarmatur. Der Inbegriff für diesen komfortablen Genuss: GROHE Blue® Home.

Mehr Informationen finden Sie in unserer Multimedia News Release:

http://ots.de/ZwGss

Mit dem vollständigen GROHE Blue® Home Set bestehend aus einer speziellen Armatur und einem Kühler mit integriertem Filter und CO2-Flasche ist jederzeit genug Trinkwasser vorhanden, selbst wenn unangemeldet Besuch vor der Tür steht. Der frische Premium-Geschmack wird alle begeistern. Durch die kompakte Gestaltung passt das Trinkwassersystem in nahezu jede Küche und lässt sich problemlos in wenigen Schritten installieren. Dabei spart GROHE Blue® Home sogar noch Geld. Im Vergleich zum Konsum von führendem Flaschenwasser sinken die Kosten um bis zu 60 Prozent. Der CO2-Verbrauch reduziert sich zudem um rund 80 Prozent gegenüber Flaschenwasser.

GROHE Blue® Home ist ein echter Hingucker in jeder Küche. Die schlanken Armaturen verfügen über eine intuitive, farbig beleuchtete Touch-Aktivierung. Die Armaturen gibt es in den Oberflächenvarianten Chrom und SuperSteel sowie mit drei Auslaufformen, die zu jeder Spüle und Küche passen. Neben der Duo-Variante mit zwei Wasserwegen für Nutzwasser und gefiltertes Wasser führt GROHE auch eine Mono-Variante, die sich optimal als Ergänzung zu einer bestehenden Küchenarmatur in der Küche einbauen lässt.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/456540/GROHE_Blue_Home.jpg

Rückfragen & Kontakt:

GROHE

Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf,

Telefon: +49.(0)211.9130-3000,

www.grohe.com