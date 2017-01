Universitätsvorlesung des vfwf am 19. Jänner: Patientensicherheit

Wien (OTS) - Die Medizin hat über die Zeit in ihren verschiedenen Fachbereichen elementare Fortschritte zum Wohle der PatientInnen erzielt. Gleichzeitig birgt die moderne Medizin auch zahlreiche Gefahren, welche diesem Fortschritt entgegenstehen. Das Thema der Patientensicherheit muss daher neu bewertet und insbesondere fachübergreifende Lösungen gefunden werden, um den unstrittigen medizinischen Fortschritt auch weiterhin zu einem größtmöglichen Nutzen für die PatientInnen werden zu lassen.

Zum spannenden Themenbereich „Patientensicherheit“ findet daher am 19. Jänner 2017 von 15-17 Uhr die Universitätsvorlesung des vfwf (Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung) im Hörsaalzentrum der MedUni Wien (HS3, MedUni Campus – AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien) statt.

Es referiert Thomas Zeltner, Mediziner und Jurist, Co-Gründer des Global Patient Safety Forum und seit 2009 Sonderbeauftragter der Weltgesundheitsorganisation WHO. Von 1991 bis 2009 leitete er das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit. Zeltner ist Professor für Public Health an der Universität Bern und ein Fellow der Advanced Leadership Initiative der Harvard Universität (Boston, USA).

Eintritt frei – wir ersuchen um Anmeldung unter:

universitaetsvorlesung @ vfwf.at

Termin: Universitätsvorlesung des vfwf

Donnerstag, 19. Jänner 2017, 15-17 Uhr

Hörsaalzentrum der MedUni Wien, Hörsaal 3 (MedUni Campus – AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien)

vfwf - Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

Der vfwf stellt die Förderung der zukunftsorientierten Lehre und Forschung an der MedUni Wien in den Mittelpunkt. An den Universitätskliniken im AKH Wien soll mit den jeweils modernsten internationalen Erkenntnissen und Methoden gearbeitet werden. Der gemeinnützige, ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienende Verein fördert somit die zukunftsorientierte interdisziplinäre Zusammenarbeit aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen um dieses Ziel zu erreichen. Die Tradition der Wiener Medizinischen Schule sowie die Verbesserung des österreichischen Gesundheitswesens gehören ebenfalls zur Selbstverständlichkeit des Vereins.

