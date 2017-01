W24 will‘s wissen: Kurioses Stadtwissen in „#WienFakt mit Thomas Harbich“

Wien (OTS) - Welcher Wiener Straßenname ist der längste? Wie wird das Burgtheater belüftet? Und was waren so genannte „Porzellanfuhren“? Thomas Harbich ist passionierter Faktensammler. Er hat die Antworten auf spezielle Fragen, die man sich selbst wohl noch nie gestellt hat, die einem aber nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ab sofort sind seine ausgefallenen Informationshäppchen auch auf W24 zu sehen – in der neuen Reihe „#WienFakt mit Thomas Harbich“.

Bereits seit Oktober 2014 präsentiert der in Währing geborene angehende Historiker seiner täglich wachsenden Fangemeinde wissenswerte Geschichten, Zahlen und Daten über Wien. Kompakt in jeweils nur 140 Zeichen postet er unter dem Hashtag #WienFakt auf der Social Media-Plattform Twitter täglich um 20.30 Uhr einen neuen Fakt über die Stadt. Über 2200 Leser seiner Kurznachrichten zählt er schon. Halbwahrheiten oder Geschichten, die auf Hörensagen oder Schätzungen basieren, haben bei Harbich allerdings keine Chance. Durch seinen hohen Qualitätsanspruch und seine systematische Recherche gelangen bereits vergessene, aber erstaunliche Fakten wieder ans Tageslicht.

W24 greift die Besonderheiten der Stadt auf

W24 hat 2016 als erster TV-Sender über Harbichs top-recherchierte Grätzl-News berichtet und bietet den #WienFakten ab sofort im Wiener Stadtfernsehen eine eigene Plattform. Gerhild Salcher, W24 Chefredakteurin: „Thomas Harbich und seine #WienFakten passen zum Wiener Stadtsender wie die Kaisersemmel zum Fiakergulasch. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, den „Chief“ der #WienFakten für dieses gemeinsame Projekt zu gewinnen.“

Harbich, der sein ambitioniertes Projekt während seines Lehramtsstudiums in den Fächern Geschichte und Geographie begonnen hat, freut sich über die Zusammenarbeit mit W24: „Als die #WienFakten auf Twitter starteten, wäre ich nicht im Entferntesten auf die Idee gekommen, dass daraus einmal eine eigene TV-Sendung werden könnte. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie von den Seherinnen und Sehern aufgenommen wird.“

Ausstrahlungszeiten „#WienFakt mit Thomas Harbich“ auf W24

„#WienFakt mit Thomas Harbich“ läuft ab 13. Jänner 2017 jeden Freitag auf W24. Ausgestrahlt wird die neue Reihe im Rahmen der Live-Sendung „24 Stunden Wien“ um 18.30 Uhr. Am Ausstrahlungstag ist der #WienFakt auch auf den Social Media-Kanälen von W24 sowie online auf www.w24.at verfügbar.

