Leitl zu ÖVP-Regierungsteamklausur: Schwerpunktthemen genau am Puls der Zeit

Wirtschaft begrüßt Maßnahmen zur Schaffung von Jobs und Entbürokratisierung – rasche Umsetzung gefordert

Wien (OTS) - „Die Schwerpunktthemen Stützung der Wirtschaft und Belebung des Arbeitsmarktes liegen genau am Puls der Zeit“, begrüßt WKÖ-Präsident Christoph Leitl das heutige Update des Regierungsprogrammes durch das ÖVP-Regierungsteam.

„Ein ganzes Bündel von Maßnahmen liegt auf den Tisch – jetzt heißt es: rasch anpacken“, appelliert Leitl an die gesamte Regierung.

„Die Palette reicht von Maßnahmen zur Stärkung der Mobilität am Arbeitsmarkt und andere Anreizsysteme über den Abbau von Bürokratie und überholten Regelungen bis zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent, also deutsches Niveau. Und nicht zuletzt müssen auch Leistungs- und Risikobereitschaft, Verantwortung und Innovationskraft gefördert werden. All das würde alle – Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen – entlasten. All das sind die Schrittmacher, die den Wirtschaftsstandort Österreich wieder auf Kurs bringen können.“

Dabei gebe es keine Zeit zu verlieren, wünscht sich Leitl eine zügige Umsetzung. „Die Richtung stimmt – jetzt brauchen wir Tempo, wenn wir die langsam aufkeimenden Wachstumszeichen nutzen wollen.“ (PWK024/PM)

