Mitterlehner: Notwendige politische Signale setzen, Flüchtlings-Obergrenze halbieren

ÖVP-Schwerpunkte 2017 - Sicherheit & Integration: Null Toleranz gegen Übergriffe - Wirtschaft & Arbeit: Anreize statt Umverteilung - Nachhaltigkeit: Systeme effizienter machen

Pöllauberg (OTS) - Vizekanzler Reinhold Mitterlehner fordert die Halbierung der Flüchtlingsobergrenze. "Auch in diesem Jahr wird uns die Flüchtlingssituation intensiv beschäftigen. Schwierigkeiten bei der Integration, sexuelle Übergriffe, straffällige Asylwerber wie auch die Abschiebungs-Problematik haben die Situation verschärft. Die Bevölkerung erwartet, dass wir den Herausforderungen effizient begegnen. Ein notwendiges politisches Signal sehen wir in der deutlichen Verringerung des Zustroms nach Österreich", sagt der ÖVP-Bundesparteiobmann bei der Pressekonferenz nach der ÖVP-Regierungsteam-Klausur im steirischen Pöllauberg. Daher soll die derzeitige Obergrenze von 35.000 halbiert werden. "Um Österreich voran zu bringen haben wir unsere Arbeitsschwerpunkte in drei Bereichen definiert: Sicherheit, Wirtschaft & Arbeit, Nachhaltigkeit", betont Mitterlehner.

Spürbare Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Integration "haben absolute Priorität". Gerade die jüngsten Übergriffe auf Frauen und sexuelle Belästigungen machen den Handlungsbedarf deutlich. "Hier vertreten wir eine Null-Toleranz-Politik. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Unser Justizminister arbeitet daher an entsprechenden Verschärfungen, um das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken", sagt Mitterlehner. So soll der Tatbestand zu Gefährdern, die mit radikalen Gruppierungen in Kontakt stehen, neu formuliert werden. Druck will die ÖVP auch beim wichtigen Integrationsgesetz machen.

Als zweiten zentralen Schwerpunkt definiert die ÖVP Wirtschaft und Arbeit. "Unser klares Ziel lautet: Arbeitsplätze sichern und schaffen. Der Weg dorthin führt nicht über mehr Umverteilung, sondern über die richtigen Leistungsanreize für Unternehmer und Mitarbeiter", so Mitterlehner. Dazu gehöre die Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf unter 40 Prozent, die Bekämpfung der Kalten Progression, der weitere Bürokratieabbau, wie die Entrümpelung des Arbeitsschutzrechts.

Die nachhaltige und effiziente Ausrichtung der Systeme bildet den dritten Arbeitsschwerpunkt. "Wir brauchen mehr Effizienz im Arbeitsmarktbereich. Stichwort Mobilität und Zumutbarkeit", verweist der Vizekanzler auf angestrebte Anreizmöglichkeiten durch eine effiziente Mobilitätsprämie oder ein Kombilohn-Modell. Eine wirksame Maßnahme, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, bleibe die flexible Arbeitszeiteinteilung. "Hier setzen wir uns für eine Lösung ein, von der Unternehmer und Mitarbeiter profitieren." Unter dem Motto Nachhaltigkeit steht auch die Erarbeitung einer langfristigen Energie- und Klimastrategie.

"Zukunftssicherheit geben, Österreich nach vorne bringen - unter diesem Motto stehen unsere Arbeitsschwerpunkte, die wir bei der neuen Akzentuierung des Regierungsprogramms in den Vordergrund rücken wollen. Dafür setze ich mich mit meinem ÖVP-Team ein", sagt Vizekanzler und Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner.

