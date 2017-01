„matinee“ am 15. Jänner: „Das süße Wien“ und „Peter und der Wolf – Geschichte eines Welterfolgs“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Ausflug ins Gestern: Schneeräumung am Großglockner“

Wien (OTS) - Kulinarisch-musikalisch präsentiert sich die „matinee“ am Sonntag, dem 15. Jänner 2017, ab 9.05 Uhr in ORF 2: Zunächst ergründet Ernst Grandits in der Dokumentation „Das süße Wien“ die Geschichte der Konditorkunst und Mehlspeisküche der Bundeshauptstadt. Danach taucht um 9.40 Uhr die Produktion „Peter und der Wolf – Geschichte eines Welterfolgs“ von Axel Fuhrmann und Axel Brüggemann in die Welt von Sergej Prokofjews musikalischem Märchen ein und beleuchtet dessen spannenden historischen Hintergrund. Nach einer neuen Ausgabe „Die Kulturwoche“ (10.30 Uhr) mit Berichten und Tipps über das aktuelle Kulturgeschehen beschließt eine Folge der nostalgischen Kurzreihe „Ausflug ins Gestern: Schneeräumung am Großglockner“ (10.50 Uhr) den von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittag.

„Das süße Wien“ (9.05 Uhr)

Mit der Entstehung der ersten Kaffeehäuser in Wien gewann auch die Wiener Konditorkunst mehr und mehr an Bedeutung. So gab es bereits Mitte des 16. Jahrhunderts einen designierten Konditormeister am kaiserlichen Hof. Besucher aus ganz Europa kamen nach Wien, um dem süßen Geheimnis der weltberühmten Wiener Mehlspeisen und Schokoladen auf den Grund zu gehen.

Die sprichwörtliche „Wiener“ Mehlspeisküche zeigt deutlich den kulinarischen Schmelztiegel der einstigen Monarchie-Metropole. Aus Ungarn, Böhmen, der Slowakei, Triest, Dalmatien und anderen Ecken kamen die sogenannten „Zuagrasten“ und brachten die Kochrezepte ihrer Heimat im Gepäck mit. Germknödel, Buchteln, Strudel, Topfengolatschen und Powidltascherln sind heute selbstverständlicher Bestandteil der Wiener Speisekarten. Historiker Anton Staudinger, selbst begeisterter Koch, hat sich auch mit der Geschichte der Gerichte beschäftigt und berichtet in dieser Dokumentation von Ernst Grandits von seinen Feldforschungen.

„Peter und der Wolf – Geschichte eines Welterfolgs“ (9.40 Uhr)

Seit der Uraufführung 1936 fasziniert das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew weltweit bereits viele Generationen. Es ist die Geschichte von Peter, der listenreich den Wolf besiegt und dabei spielerisch die Instrumente des Orchesters erklärt. Das Werk zählt zu den bekanntesten und meistgespielten Werken der Klassik und wurde von Walt Disney verfilmt – gesprochen von Sean Connery, Romy Schneider, Sting, Loriot, Bill Clinton, Michail Gorbatschow und vielen anderen. Doch die Hintergründe seiner Entstehung liegen weitgehend im Dunkeln. Die Filmemacher Axel Fuhrmann und Axel Brüggemann erzählen die Geschichte dieses Welterfolgs so spannend wie einen Politthriller.

1936 beauftragte die russische Kindertheaterdirektorin Natalia Saz den Komponisten Sergej Prokofjew, „Peter und der Wolf“ zu schreiben. In ihren Memoiren erzählt sie, wie das Stück in einem Moskauer Hotelzimmer entstand. Doch ein dunkler Schatten liegt über dem Werk. Nach der Uraufführung wurde Natalia Saz von Stalins Geheimpolizei verhaftet und in ein Arbeitslager verschleppt. Entlang der im Westen bisher unveröffentlichten Memoiren von Natalia Saz begibt sich der Film an Originalschauplätzen auf eine spannende Zeitreise. Sie beginnt 1935, als Prokofjew entschied, von Paris nach Moskau zu ziehen. Was bewegte ihn, sich Stalins Regime und dessen politischer Vereinnahmung auszusetzen? Ist die Figur Peters ein Selbstporträt? Glaubte er, den „Wolf“ Stalin besiegen zu können? Aus welchen Gründen bot er das Stück sofort Walt Disney an?

Orchestermitglieder der Duisburger Philharmoniker erklären im bezaubernden Ambiente des Markt- und Schaustellermuseums Essen die Musik. Zeitzeugen, Historiker, Nachfahren Prokofjews und die Tochter von Natalia Saz enthüllen, warum sich das Stück über Hollywood so schnell in aller Welt verbreitete und weshalb es Kinder und Erwachsene aller Nationen bis heute fasziniert. Unter den Mitwirkenden: die Trickfilmerin und Oscar-Preisträgerin Suzie Templeton und Isabel von Karajan.

