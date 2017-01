Klubklausur (1) – PK Lopatka: Andere halten Reden, wir arbeiten

ÖVP-Klubobmann präsentiert zum Start der Klubklausur das Arbeitsprogramm

Pöllauberg (OTS) - Mit einer Arbeitsklausur im steirischen Pöllauberg startet der ÖVP-Parlamentsklub in das Jahr 2017. ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka betont bei der Pressekonferenz zum Start der Klausur heute, Mittwoch: „Andere halten Reden, wir arbeiten. Denn es gibt viel zu tun. Also: Packen wir’s an.“

Anhand einer Umfrage des Instituts OGM (500 Befragte vor Weihnachten) habe der ÖVP-Parlamentsklub die Sorgen und Nöte der Österreicherinnen und Österreicher zum Jahresbeginn erhoben. Lopatka: „Die meisten Sorgen bereiten den Menschen im Land die Zukunft ihrer Pensionen, das Thema Sicherheit und der Zustrom von Flüchtlingen.“ Die besseren Konzepte in der Regierung habe die ÖVP laut Umfrage bei den Themen ländlicher Raum, bei der positiven Entwicklung von Wirtschaft und Standort sowie der Flüchtlings- und Integrationspolitik. „Auch bei Themen wie Mindestsicherung, Wertschöpfungsabgabe, Obergrenze oder Arbeitszeitflexibilisierung zeigt die Umfrage, dass die Menschen die ÖVP-Politik für richtig finden“, so Lopatka. Die Halbierung der Obergrenze sei somit ein konsequenter Schritt in die richtige Richtung.

„Wir werden uns nicht beirren lassen, unsere richtigen Konzepte weiter zu entwickeln und umzusetzen“, betont der ÖVP-Klubobmann. Auch das Thema Digitalisierung liege den Menschen am Herzen. Hier habe der ÖVP-Parlamentsklub Maßnahmen ausgearbeitet, die im Umgang mit neuen Medien unumgänglich seien.

„Wir hinterfragen die Anonymität im Internet kritisch. Niemand, der andere verletzt oder Gesetze missachtet, darf sich durch Anonymität den Konsequenzen seines Fehlverhaltens entziehen können“, erklärt der ÖVP-Klubobmann. Der ÖVP-Parlamentsklub wolle das Verwenden von Klarnamen forcieren.

Lopatka: „Und jene, die Dienste anbieten, sollen verpflichtet werden, bei berechtigten Hinweisen Personen zu verwarnen, zur Entschuldigung oder Gegendarstellung anzuhalten, zu sperren, auszuschließen oder letztlich auch Inhalte zu löschen. Behörden und Gerichte müssen unserer Meinung nach über die notwendigen Instrumente verfügen, um von Dienstanbietern die notwendigen Informationen erhalten zu können, um ermitteln und gegebenenfalls Anklage erheben zu können.“

„Die Politik muss auf die Veränderungen durch die Digitalisierung differenziert reagieren. Das wollen wir als ÖVP-Parlamentsklub weiter vorantreiben. Denn die neuen Kommunikationskanäle bergen Gefahren wie auch Chancen, die wir nutzen wollen“, so der ÖVP-Klubobmann. (Fortsetzung)

