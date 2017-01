SP-Vettermann: „Kindergarten-Kontrollen funktionieren engmaschig“

Wien (OTS/SPW-K) - „Nur durch bloßes Behaupten werden Ihre Vorwürfe nicht wahrer. Die Kontrollen der privaten Kindergärten funktionieren engmaschig und genau“, entgegnet Vettermann den Vorwürfen der Opposition. So müsse jede der über 480 Trägerorganisationen monatliche Abrechnungen sowie eine Jahresabrechnung erbringen, die von der MA 10-Wiener Kindergärten überprüft werden. Wenn es zu Auffälligkeiten kommt, wird die Trägerorganisation vertieft geprüft. „Das ist auch in diesem Fall mit dem Kindergarten Multika passiert. Der Verein hat jetzt die Möglichkeit zu den dabei aufgetauchten Mängeln Stellungnahme zu beziehen. Das zeigt: Unsere Kontrollen wirken“, so Vettermann.

Die privaten Kindergärten haben eine wichtige Rolle im Wiener Kindergarten-Angebot. Bei der Gewährung von Fördermitteln hat ein sorgfältiger, zweckgebundener Umgang mit Steuergeld oberste Priorität für die Stadt Wien. Heinz Vettermann dazu: „Wo kontrolliert wird, kommt es aber eben auch zu Konsequenzen. Dass Blümel und Gudenus dann jedes Mal schreien, wenn eines der Kontrollergebnisse bekannt wird, entbehrt jeder Notwendigkeit. Wir stimmen überein, dass steuerliche Fördermittel auch eine konsequente Kontrolle brauchen. Ich bin mir sicher, dass das auch passiert. Bleiben Sie mit am Boden der Tatsachen und hören Sie auf, die Eltern zu verunsichern.“

Abschließend weist Vettermann darauf hin, dass sich alle besorgten oder verunsicherten Eltern an das Infotelefon der MA 10 werktags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr unter 01 277 55 55 melden können.

