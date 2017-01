Claudia Reiterer, Roland Girtler, Rainer Schönfelder und Elke Ludewig zu Gast in „Stöckl.“

Am 12. Jänner um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 12. Jänner 2017, um 23.00 Uhr in ORF 2 Moderatorin Claudia Reiterer, Soziologe Roland Girtler, Exskifahrer und Unternehmer Rainer Schönfelder sowie Elke Ludewig, Leiterin des Sonnblick-Observatoriums, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Claudia Reiterer kehrt 2017 zu ihren journalistischen Wurzeln zurück:

Am kommenden Sonntag moderiert sie erstmals das ORF-Politdiskussionsformat „IM ZENTRUM“. Reiterer ist seit 1998 beim ORF tätig – mit der ersten Station im Landesstudio Steiermark, wo sie u. a. live über die Bergwerkskatastrophe in Lassing berichtete. Daraufhin wurde sie in die Redaktion der „Zeit im Bild“ geholt. Danach moderierte sie die Diskussionssendung „Betrifft“, es folgten „Report“, „Hohes Haus“ und seit April 2007 „heute konkret“.

Auch Elke Ludewig ist immer für neue Herausforderungen zu haben: Die junge Meteorologin leitet seit Mai vergangenen Jahres die höchstgelegene meteorologische Beobachtungsstation Österreichs, das Observatorium am Sonnblick. Davor arbeitete sie 14 Monate lang bei minus 20 bis minus 40 Grad in einer Forschungsstation in der Antarktis.

Eis und Schnee waren lange auch das berufliche Umfeld des ehemaligen Skifahrers Rainer Schönfelder. Nachdem er noch als aktiver Sportler eine eigene Investmentfirma gegründet hatte, stieg er vergangenes Jahr gemeinsam mit Hermann Maier ins Hotelgeschäft ein. Wie ergeht es dem Quereinsteiger im harten Wirtschaftsleben? Und: Was sagt er zur aktuellen Situation der ÖSV-Mannschaft knapp vor der WM?

Außerdem zu Gast: Soziologe Roland Girtler. Er hat sich mit Studien über Wilderer, Prostituierte, Landärzte und Ganoven einen Namen gemacht. Mit 75 Jahren begibt sich der leidenschaftliche Radfahrer nach wie vor auf interessante Streifzüge durch Stadt und Land und widmet sich den Rändern der Gesellschaft.

„Stöckl.“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at