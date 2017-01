Erste Europacup-Abfahrt im ORF eröffnet Kitzbühel-Woche schon am 16. Jänner

Ebenfalls neu: ORF-Live-Kamera bei Mannschaftsführersitzungen und Pressekonferenzen

Wien (OTS) - Das traditionelle lange Hahnenkamm-Wochenende im ORF präsentiert sich 2017 noch ein Stück länger – geht es mit dem insgesamt mehr als 20-stündigen Live-Angebot in ORF eins und ORF SPORT + doch bereits am Montag, dem 16. Jänner, mit einer echten ORF-Premiere los: Erstmals steht dabei (ab 9.55 Uhr in ORF eins) mit der Abfahrt der Herren die Live-Übertragung eines Europacuprennens auf dem Programm. Gefahren wird dabei auf einem Großteil der legendären Streif. Weitere Neuerungen: Erstmals ist eine ORF-Kamera live bei den Mannschaftsführersitzungen (zu sehen in OSP) dabei. Neben dem Abfahrtstraining (19. Jänner), dem Super-G (20. Jänner), der Abfahrt (21. Jänner) und dem Slalom (22. Jänner) stehen einmal mehr auch die stimmungsvollen Siegerehrungen der beiden Speedbewerbe auf dem Live-Programm. Ernst Hausleitner und Benni Raich werfen am 22. Jänner in „Sport am Sonntag“ live aus Kitzbühel einen Blick hinter die Kulissen der Hahnenkamm-Rennen 2017. „Guten Morgen Österreich“, das Frühfernsehen des ORF, macht am 19. und 20. Jänner Station in Kitzbühel. Darüber hinaus widmen sich auch die „Seitenblicke“, das ORF-Landesstudio Tirol, Hitradio Ö3 sowie ORF.at und ORF TELETEXT dem Kitzbühel-Wochenende.

„Das ist Superbowl, Wimbledon, Augusta in einem – entsprechend aufwendig werden wir das Geschehen ins Bild rücken“, so ORF-Regisseur Michael Kögler über die lange Kitzbühel-Woche in ORF eins und ORF SPORT +, die ein Ski-live-Spektakel verspricht.

50 Kilometer Kabel und eine Seilbahnverfolgung

Die ORF-Technik produziert alle Events in High Definition und Dolby-Mehrkanalton und setzt bei allen Produktionen neben hochqualitativer HD-Übertragungstechnik zahlreiche innovative Spezialkameras ein. Rund 50 Kilometer Kabel sind verlegt, dabei sind viele der insgesamt bis zu 40 Kameras, die Regisseur Michael Kögler und seinem Team zur Verfügung stehen, bereits an unterirdisch fix verlegten Glasfaserkabeln angeschlossen. Unter anderem drei Kameras am Start, eine Krankamera unterhalb der Mausefalle, eine bei der Steilhang-Einfahrt, eine Remote-Cam (ferngesteuert) bei der Steilhang-Ausfahrt, zwei Kameras am Lerchenschuss, vier an der Hausbergkante, drei am Zielschuss und sieben im Ziel sowie drei Studiokameras, dazu eine Gegenhang-Kamera, Superzeitlupenkameras an Mausefalle, Hausbergkante, Zielsprung und Zielschuss sorgen für echte Rennatmosphäre zu Hause. Diese Superzeitlupen erzeugen bis zu 2.500 Bilder/Sekunde und machen dadurch dem Fernsehzuschauer erst verständlich, welche Kräfte auf die Athleten einwirken. Mittels einer Remote-Cam wird auch die berühmte Traverse eingefangen. Diese Kamera ermöglicht spektakuläre, einzigartige Blickwinkel auf das Renngeschehen. Ebenfalls (wieder) geplant sind die spektakulären Bilder einer von Hans Knauß bewegten 360-Grad-Kamera bei den Speedbewerben, deren Aufnahmen sorgten im Vorjahr im Netz für Aufsehen.

Assinger, Knauß, Sykora und Raich als Experten

Oliver Polzer und sein Kokommentator Armin Assinger melden sich von den Speedbewerben Super-G und Abfahrt. Hans Knauß brettelt mit der Kamera auch heuer wieder für das ORF-Publikum die Streif hinunter. Oliver Polzer und Thomas Sykora sind für den ORF beim Slalom am Sonntag. Rainer Pariasek meldet sich am Hahnenkamm-Wochenende als Moderator aus dem Zielraum, beim Slalom an seiner Seite: ORF-Experte Benni Raich. Andreas Felber holt die letzten Infos vom Start ein, und VIP-Reporter Michael Berger bringt Statements der prominenten Kitz-Besucherinnen und -Besucher.

Kitzbühel-Wochenende barrierefrei

Aus Kitzbühel übertragen ORF eins und ORF SPORT + wieder umfassend barrierefrei sämtliche Bewerbe – mit Untertiteln für hörbeeinträchtigte Menschen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum mit Live-Audiokommentar auf der zweiten Tonspur.

Der Kitzbühel-Fahrplan im ORF-Fernsehen

Montag, 16. Jänner

9.55 Uhr, ORF eins: Countdown Europacup-Abfahrt

10.10 Uhr, ORF eins: Europacup-Abfahrt

Donnerstag, 19. Jänner

11.05 Uhr, ORF eins: Countdown Training Abfahrt

11.25 Uhr, ORF eins: Training Abfahrt

17.00 Uhr, ORF SPORT +: Mannschaftsführersitzung vor Super-G

0.25 Uhr, ORF eins: Zsfg. Training Abfahrt

Freitag, 20. Jänner

10.55 Uhr, ORF eins: Countdown Super-G

11.25 Uhr, ORF eins: Super-G aus Kitzbühel

13.00 Uhr, ORF eins: Analyse Super-G

14.00 Uhr, ORF SPORT +: Pressekonferenz nach Super-G

17.00 Uhr, ORF SPORT +: Mannschaftsführersitzung vor Abfahrt

17.55 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Analyse

18.30 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Siegerehrung

19.00 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Stars

0.20 Uhr, ORF eins: Zsfg. Super-G Herren

Samstag, 21. Jänner

9.50 Uhr, ORF eins: Erster Countdown Abfahrt

11.15 Uhr, ORF eins: Countdown Abfahrt

11.25 Uhr, ORF eins: Abfahrt Kitzbühel

13.15 Uhr, ORF eins: Analyse Abfahrt

14.15 Uhr, ORF SPORT +: Pressekonferenz nach Abfahrt

17.00 Uhr, ORF SPORT +: Mannschaftsführersitzung vor Slalom

18.00 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Analyse

18.30 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Siegerehrung

19.00 Uhr, ORF eins: Kitzbühel – Die Stars

1.35 Uhr, ORF eins: Zsfg. Abfahrt Herren Kitzbühel

Sonntag, 22. Jänner

10.00 Uhr, ORF eins: Countdown Slalom Kitzbühel

10.25 Uhr, ORF eins: Slalom 1. DG Herren Kitzbühel

11.35 Uhr, ORF eins: Analyse 1. DG

13.00 Uhr, ORF eins: Countdown Slalom Kitzbühel

13.25 Uhr, ORF eins: Slalom 2. DG Herren Kitzbühel

14.35 Uhr, ORF eins: Analyse Slalom Kitzbühel

15.00 Uhr, ORF SPORT +: Pressekonferenz nach Slalom

18.00 Uhr, ORF eins: Sport am Sonntag – Kitzbühel Special

0.25 Uhr, ORF eins: Zsfg Slalom Kitzbühel

Das ORF-TV-„Rahmenprogramm“ mit Hermann-Maier-„Universum“, „Guten Morgen Österreich“ und „Seitenblicken“

Hermann Maier hat in Kitzbühel Geschichte geschrieben. 23-mal war er hier am Start, sechsmal hat er gewonnen. Für „Universum“ geht Hermann Maier am Dienstag, dem 17. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf eine Entdeckungsreise abseits der Skipiste. Die Dokumentation „Meine Heimat: Rund um den Hahnenkamm“ – eine Koproduktion von ORF und Interspot Film, gefördert von Fernsehfonds Austria, Cine Tirol und Tourismusverband Kitzbühel – zeigt, wie Hermann Maier die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt in und um Kitzbühel kennenlernt und zudem auf jene Menschen trifft, deren Leben eng mit den Naturjuwelen zwischen Wildem Kaiser und Hohen Tauern verbunden ist.

Um ganz nah am Ort des Geschehens zu sein, machen Lukas Schweighofer und Sabine Amhof mit „Guten Morgen Österreich“ am 19. und 20. Jänner in Kitzbühel Halt und begrüßen dabei u. a. aktuelle und ehemalige Skistars. Am 24. Jänner steht das GMÖ-Mobil übrigens, anlässlich des Nightrace, in Schladming. Die Seitenblicke werden bereits vor dem Hahnenkamm-Wochenende von verschiedenen Auftaktveranstaltungen aus Kitzbühel berichten. Von Freitag, dem 20., bis Sonntag, den 22. Jänner, wird das ORF-Gesellschaftsmagazin um 20.05 Uhr in ORF 2 ausführlich alle großen Events in und um Kitzbühel besuchen, die Sonntagsendung wird ausschließlich den Höhepunkten des prominent besuchten Weltcup-Wochenendes gewidmet sein.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Hitradio Ö3 live in Kitzbühel

Ö3-Moderator Peter L. Eppinger und Ö3-Mikromann Tom Walek melden sich von Freitag, dem 20., bis Sonntag, den 22. Jänner, aus dem Ö3-Studio im Zielhaus und versorgen die Fans im Zielbereich der Streif und des Ganslernhangs an allen drei Renntagen mit Informationen und Hintergrundberichterstattung zu den Rennen.

Und auch die Ö3-Hörer/innen sind bei allen wichtigen Entscheidungen dabei, wenn das Hahnenkammrennen in Kitzbühel über die Bühne geht:

Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits berichten über alle wichtigen Entscheidungen und liefern außerdem ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Skistars.

Außerdem sendet Hitradio Ö3 von Freitag bis Sonntag Wetterprognosen live aus Kitzbühel. Ö3-Meteorologe Sigi Fink meldet sich vormittags live aus der Reporterkabine und wirft einen Blick auf das Wetter (Freitag, 20., 5.00-12.00 Uhr, Samstag, 21., und Sonntag, 22., 6.00-12.00 Uhr).

Kitzbühel 2017 in ORF.at und im TELETEXT

Auch heuer ist Kitzbühel nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der ORF-Online-Sportberichterstattung das erste große Highlight des Jahres. sport.ORF.at stellt ein im Web und als App abrufbares, umfassendes und minutenaktuelles Angebot zum heurigen Kitzbühel-Wochenende zusammen: Vorschauen, aktuelle Berichte von den Bewerben, Interviews, der bewährte Live-Ticker mit den jeweiligen sekundenaktuellen Zwischenständen der einzelnen Bewerbe u. v. m. garantieren, dass Skifans auch online stets up to date sind.

Auf TVthek.ORF.at und sport.ORF.at können alle Wintersportbegeisterten außerdem via Live-Stream auch alle vom ORF-Fernsehen übertragenen Trainings, Bewerbe, Pressekonferenzen und Mannschaftsführersitzungen live mit verfolgen. Die ORF-TVthek stellt weiters alle Highlights als Video-on-Demand bereit. Auch die bereits am 16. Jänner stattfindende Europacup-Abfahrt kann man auf ORF-TVthek und sport.ORF.at mitverfolgen.

extra.ORF.at hat den Wintersportfans zum Kitzbühel-Wochenende heuer ein Top-VIP-Package zu bieten, das die Möglichkeit bietet, die besondere Stimmung rund um die Streif direkt an Ort und Stelle als VIP-Gast zu erleben (inklusive VIP-Zonen-Karten für alle Rennen von Freitag bis Sonntag, Besuch der legendären Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going am Freitag, Hotelaufenthalt von Freitag bis Sonntag für zwei Personen).

Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner aktuellen Wintersportberichterstattung und bringt alle aktuellen News, Ergebnisse, Tabellen etc. sowie einen Live-Ticker zu Trainings und Bewerben.

