Krimikult zum Wiedersehen: Oberösterreich-Landkrimi „Der Tote am Teich“ und „Kottan ermittelt – Der Geburtstag“

Josef Hader, Maria Hofstätter und der legendäre Peter Vogel stolpern am Krimi-Donnerstag über Leichen

Wien (OTS) - Dakapo mit Kultgarantie: Josef Hader und Maria Hofstätter suchen im tief verschneiten Mühlviertel den Mörder eines erschlagenen Urlaubers, während Peter Vogel als Kottan im ähnlich winterlichen Tulln den Tod eines jungen Mädchen ausgerechnet an seinem Geburtstag klären muss.

Den Vortritt lässt der legendäre Kieberer seinen jüngeren Kollegen Hader und Hofstätter: Um 20.15 Uhr in ORF eins nehmen sie im oberösterreichischen Landkrimi „Der Tote am Teich“ die Ermittlungen auf. Danach, um 21.50 Uhr in ORF eins, übernimmt Major Adolf Kottan die Ermittlungsarbeit. Der von Peter Patzak inszenierte zweite Fall trägt den Titel „Der Geburtstag“.

Mehr zu den Inhalten

Landkrimi: „Der Tote am Teich“ (Donnerstag, 12. Jänner, 20.15 Uhr in ORF eins)

Mühlviertel, Oberösterreich. Auf dem zugefrorenen Gemeindeteich liegt die übel zugerichtete Leiche eines Urlaubers. Der Mann wurde mit einem Eisstock erschlagen. Der zurückgezogen lebende ehemalige Polizist Sepp Ahorner ist als erster am Tatort. Sepp, der im Dorf als „eigen“ gilt, lebt seit seinem Burn-out bei seiner Mutter und interessiert sich nur mehr für Wildtiere. Die Linzer Kriminalbeamtin Grete Öller und ihre Assistentin Lisa Nemeth können mit dem aussortierten Kollegen und seinen merkwürdigen Methoden wenig anfangen. Der Fall scheint als Eifersuchtsmord zunächst ohnehin klar, bis sich herausstellt, dass das Opfer nicht nur erschlagen, sondern auch vergiftet wurde. Sepp ermittelt inzwischen auf eigene Faust.

„Der Tote am Teich" ist eine Koproduktion von ORF, ARTE und Lotus-Film GmbH.

„Kottan ermittelt – Der Geburtstag“ (Donnerstag, 12. Jänner, 21.50 Uhr in ORF eins)

Mehrere Beamte des Sicherheitsbüros haben sich vor langer Zeit Grundstücke im Augebiet um Tulln gekauft und Wochenendhäuser gebaut. Kottan will dort am Wochenende seinen Geburtstag mit Kollegen und der Familie feiern. Trotz der winterlichen Jahreszeit sitzen sie am Lagerfeuer und braten Würstel und Erdäpfel. Kottans Tochter Sissi unterhält sich in der Zwischenzeit mit Freunden in dem nahe gelegenen Gasthaus. Das fröhliche Feiern findet ein schreckliches Ende, als ein Mädchen aus dieser Runde ermordet aufgefunden wird.

