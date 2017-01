Wiener Stadtgärten laden zum 95. Blumenball ins Wiener Rathaus

Restkarten für den farbenprächtigen Ball am 13. Jänner 2017 sind noch erhältlich!

Wien (OTS) - Für ein farbenfrohes Blumenmeer aus 100.000 Blüten sorgen die Wiener Stadtgärten bei „ihrem“ Ball. „Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner zeigen beim Blumenball ihre Kreativität und ihr florales Meisterhandwerk. Das Wiener Rathaus ist dafür eine ideale Kulisse!“, freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima auf das Ball-Highlight. Unter dem Motto „Blumenbilder“ geht der Ball am 13. Jänner 2017 bereits zum 95. Mal über die Bühne.

Blumenbilder

Die Blumenbilder sind Leitmotive der floralen Dekoration am Blumenball, sie bilden die blühenden Rahmen und werden das Rathaus in eine glanzvolle Blumenausstellung verwandeln. Blüten, die Geschichten erzählen, kunstvolle Gestecke und Arrangements, Wasserspiele, Blumenkugeln – den Ideen und dem Können der Floristinnen und Floristen werden keine Grenzen gesetzt: „Zum 95. Blumenball-Jubiläum wird im Gestaltungskonzept ein Rückblick auf die letzten Blumenball-Jahre präsentiert“, erläutert Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Leitfarben des Blumenschmucks: Apricot, Orange und Pink

Die Leitfarben der Blüten sind, Apricot, Orange und Pink. Vorwiegend werden am Ball Anthurium „Nunzia“ (apricot) und „Sonate“ (pink), Cymbidien in den Farben orange, apricot und hellgrün, Tulpen in den Farben erdbeer-pink und orange, apricot- und pink-farbige Rosen, Nelken und Lilien in Orange und Apricot zur Dekoration verwendet. Herausstechen werden in einigen Bereichen vor allem Helikonien, die auch als Hummerscheren oder falsche Paradiesvogelblumen bezeichnet werden sowie Strelitzien, die Paradiesvogelblume, aus eigener Produktion. Diese Exoten werden ein besonderes Flair ins Wiener Rathaus zaubern. Die Wiener Stadtgärten verarbeiten am Blumenball rund 100.000 Blüten, die allesamt das Gütesiegel „fair flowers – fair plants“ tragen. Die Kennzeichnung garantiert, dass die Pflanzen unter fairen Arbeitsbedingungen nachhaltig kultiviert wurden.

„Jugend am Werk“ unterstützen die Wiener Stadtgärten

25 Floristik-Lehrlinge von Jugend am Werk, unter Leitung von Ulrike Moosbrugger, unterstützen die Wiener Stadtgärten schon seit Jahren beim Dekorieren der Festsäle. Sie sind tagelang mit großem Engagement dabei.

Musikalische und kulinarische Genüsse

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Rueff eröffnet den Ball mit der "Fächerpolonaise" von Carl Ziehrer, gefolgt von der Johann Strauss Sohn Polka „Unter Donner und Blitz“ und „Die Schönbrunner“, einem Walzer von Josef Lanner. Danach wird im Festsaal zu den Klängen des Wiener Ball-Streichorchesters unter der Leitung von Prof. Helmut Steubl ebenso getanzt wie zum Sound von Wolfgang Steubl und seiner Bigband. Moderne Rhythmen gibt's im Wappensaal von der Gruppe „MusicBox“ und im Stadtsenatssitzungssaal von „Wanna Dance-Dancefloor“. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste in der Disco tanzen.

Der Wiener Rathauskeller verwöhnt auch 2017 seine Ballgäste mit ausgesuchten Speisen und Getränken, das stadteigene Weingut Cobenzl lädt zur Verkostung seiner erlesenen Wiener Tropfen ein. Mehrere Sektstände und ein Café im Bereich der Feststiegen sorgen für Erfrischungen.

Geschichte des Blumenballs

Der Blumenball ist eine Tanzveranstaltung mit Tradition. Schon in den 1920er-Jahren erfreute sich dieses Tanzvergnügen großer Beliebtheit. Der Blumenball begann seine Geschichte als Blumenkränzchen der Wiener Stadtgärten im Prater. Seit mittlerweile 28 Jahren ist der Blumenball schon Gast in den prächtigen Festsälen des Wiener Rathauses. Er steht unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Häupl, Umweltstadträtin Ulli Sima und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Restkarten sind noch erhältlich

Blumenball-Karten sind in der Stadtgartendirektion, 1030 Wien, Johannesgasse 35, von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr und Donnerstag zwischen 10 und 17:30 Uhr bis einschließlich Donnerstag, den 12.1.2017, erhältlich. Kartenverkauf am Freitag, den 13.1.2017 ab 18 Uhr bei der Abendkassa im Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse.

Veranstaltungsdetails

o Termin: Freitag, der 13. Jänner 2017

o Eröffnung um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr

o Ort: Festsäle des Wiener Rathauses, Eingang Lichtenfelsgasse

o Kartenpreise

o Ohne Platzreservierung 57,- Euro

o (37,- Euro für Studentinnen und Studenten, Lehrlinge, Zivil- sowie Präsenzdiener)

Styling-Corner und Fotostudio

Jeder Ballgast hat die Möglichkeit sich im Styling-Corner Frisur und Make-up auffrischen zu lassen und dieses perfekte Aussehen im angrenzenden Fotostudio (Feststiege 1) festzuhalten.

Süßer Abschied

Am Ende der Ballnacht gibt es neben einer blumigen Damenspende auch eine süße Überraschung und ein kleines Frühstück (solange der Vorrat reicht) für jeden Ballgast.

o Erreichbarkeit

o Umweltfreundliche Anreise mit U2 Station Rathaus, Straßenbahn Linie 1, 2 und D alle Station Rathaus/Burgtheater; www.wiener linien.at für Nachtfahrpläne

o Weitere Informationen

o Gartentelefon 01/4000/8042 oder unter

http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/veranstaltungen.html

