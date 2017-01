Az W JAHRESPRESSEKONFERENZ 2017

Mittwoch, 25. Jänner 2017 um 11 Uhr in der Bibliothek des Architekturzentrum Wien

Wien (OTS) - Seit 1. Jänner 2017 hat das Architekturzentrum Wien mit Angelika Fitz eine neue Direktorin. Die spezifische DNA des Architekturzentrum Wien will die Direktorin einerseits fortführen, andererseits wird sie deutlich neue Akzente setzen und versuchen, ein noch breiteres Publikum anzusprechen. Bereits in den letzten Monaten der Übergangszeit wurde gemeinsam mit dem ganzen Team intensiv am Programm für 2017 gearbeitet, und Angelika Fitz freut sich, Ihnen die kommenden Highlights vorzustellen.

Die Geschäftsführerin Karin Lux lässt kurz das Abschiedsjahr des ehemaligen Direktors Dietmar Steiner mit seiner großen Ausstellung und dem 20. Wiener Architektur Kongress Revue passieren und berichtet über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen.

Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes des Az W, wird die Verdienste des Gründungsdirektors und die Erwartungen an das neue Leitungsteam aus Sicht des Vorstandes erläutern.

