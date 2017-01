ORF III am Donnerstag: Erich Prölls „Wilde Reise“ zu heimischen Winterwelten, „Kultur Heute“ mit Houchang Allahyari

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information taucht am Donnerstag, dem 12. Jänner 2017, einen ganzen Abend lang mit alpinen Naturdokumentationen in heimische Winterwelten. Bevor es ab 20.15 Uhr auf „Wilde Reise mit Erich Pröll“ geht, begrüßt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher den österreichischen Filmemacher und Psychiater Houchang Allahyari zu einer neuen Ausgabe von „Kultur Heute“ (19.50 Uhr), in der er sein neues Buch „Normalsein ist nicht einfach“ vorstellt.

Zum Auftakt des winterlichen „Wilde Reise“-Abends geht es hoch hinaus: Heinz Legers Dokumentation „Der Arlberg – Das verborgene Paradies“ (20.15 Uhr) zeigt die verschneite Winteridylle zerklüfteter Gebirgsstöcke sowie die geologischen Juwele und bunten Orchideenwiesen, die zur Oberfläche kommen, sobald der Winter das Land aus seinem eisigen Griff entlassen hat. Danach liefern einander die beiden Skipioniere Georg Bilgeri und Mathias Zdarsky ein „Duell in den Bergen“ (21.05 Uhr). Lutz Maurers Produktion widmet sich der Geschichte des alpinen Skilaufs in Österreich – von Toni Sailer über Franz Klammer, Annemarie Moser-Pröll und Hermann Maier. Durch die Sendung führt der Schauspieler und staatlich geprüfte Tiroler Skilehrer Tobias Moretti.

In der anschließenden Dokumentation „Pistenzauber“ (21.55 Uhr) begibt sich Präsentator Erich Pröll auf eine Winterreise von Mariazell bis St. Anton. Mit den ersten Seilbahnen und Liftanlagen wurde Österreich zu einem beliebten Ziel für Skitouristen. Eines haben alle Regionen, durch die sich der Film von Nikolaus Podgorski bewegt, gemeinsam: Der großartige Aufschwung kam innerhalb der vergangenen hundert Jahre. Den Themenabend beschließt Peter Beringers Dokumentation „Arlberg – Der weiße Rausch“ (22.35 Uhr): In diesem einzigartigen Skigebiet wurden der weltweit erste Skiclub im Jahr 1901 gegründet und im Laufe der Jahrzehnte Skistile wie das Wedeln oder der Jetschwung entwickelt. Der Film stellt den Arlberg, seinen Tourismus und seine Bewohner vor. Alle zeigen sie – der weiße Rausch kommt am Arlberg nie zum Ende.

