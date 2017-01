BZÖ-Kotschnig: Klagenfurter Stadtwerke wollen mittels Inserat die Bevölkerung scheinbar täuschen!

Preisniveau bei Fernwärme laut Aufsichtsratsvorsitzendem sehr hoch, für Vorstände aber günstig

Klagenfurt (OTS) - Scharfe Kritik übt heute, Mittwoch, Klagenfurts Gemeinderat und BZÖ-Landesgeschäftsführer Klaus Kotschnig an einer in der „Klagenfurter Woche“ abgelichteten Werbeanzeige der Klagenfurter Stadtwerke AG: „Das heute veröffentlichte Inserat ist eine glatte Täuschung der Menschen. Während nämlich Aufsichtsratsvorsitzender Dipl.-Kfm. Walter Groier in der Gemeinderatssitzung vom 26. April 2016 von einem sehr hohen Fernwärmepreis zu anderen vergleichbaren Städten ausgeht, Zitat „Wir liegen im Benchmark im oberen Drittel. Und im oberen Drittel noch immer in der zweiten Hälfte“, wollen die Vorstände auf der anderen Seite den Menschen Sand in die Augen streuen und fabulieren mittels Inserat von „einem günstigen Preisniveau, das beibehalten werden kann““.

„Es ist höchste Zeit für Klagenfurts Bürgermeisterin, endlich bei dem im Eigentum der Stadt stehenden Unternehmen die Zügel in die Hand zu nehmen. Die Vorstände, die die Menschen schamlos blenden wollen, aber ihnen zeitgleich verpflichtet wären, sollten sich an der Nase nehmen“, so Kotschnig. Dies sei ein weiterer Grund endlich die Rechtsform des Unternehmens zu ändern. „Die Stadtwerke müssen von einer AG in eine GmbH umwandelt werden. Somit wären die Gemeinderäte als Aufsichtsorgan zuständig“. Kotschnig erinnert abschließend daran, dass die Bürgermeisterin selbst eine breite öffentliche Diskussion über die Rechtsform des Unternehmens für Herbst 2016 versprochen hat.

