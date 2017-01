Bis zu 1,112 Millionen sahen Flachau-Slalom im ORF

Topwert seit 2014

Wien (OTS) - Auch wenn der ersehnte Stockerlplatz für die ÖSV-Damen letztlich doch verpasst wurde, das Zuschauerinteresse am gestrigen (Dienstag, 10. Jänner 2017) Damen-Slalom in Flachau im ORF war enorm:

Bis zu 1,112 Millionen Skifans sahen den zweiten Durchgang, im Schnitt waren 946.000 bei 30 Prozent Marktanteil (24 bzw. 25 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live dabei – das ist Flachau-Topwert seit 2014.

Weiter geht es mit dem Skiweltcup im ORF am 12. Jänner mit dem Beginn des Wengen-Wochenendes mit dem Herren-Abfahrtstraining um 12.20 Uhr in ORF eins.

