Wien-Favoriten: Polizisten nehmen gesuchten Mann fest

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof konnten in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien einen 41-jährigen, mittels europäischen Haftbefehls gesuchten Mann in einem Hotel in Wien-Favoriten festnehmen. Der Beschuldigte steht im Verdacht in Deutschland mehrere Betrugshandlungen mit einer Schadenssumme von mehreren tausend Euro begangen zu haben. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at