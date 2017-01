Kriminalprävention – Kostenlose Beratung durch die Wiener Polizei

Wien (OTS) - „Einbrecher kommen nicht nur nachts! Präventionsmaßnahmen für Ihr Heim.“ Informationen sowie eine individuelle Beratung erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger von Experten der Kriminalprävention am 14. und 15. Jänner 2017 in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr in Wien 21., Kugelfanggasse 61.

