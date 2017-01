„Harrys liabste Hütt’n“ startet in die Wintersaison

Hüttenzauber mit Harry Prünster ab 15. Jänner jeweils Sonntag in ORF 2

Wien (OTS) - Hüttenzauber und Pistenvergnügen – Harry Prünster startet am 15. Jänner 2017 um 16.00 Uhr in ORF 2 in die 14. Wintersaison. In sechs neuen Ausgaben führt „Harrys liabste Hütt‘n“ wieder durch einzigartige Winterregionen in Österreich. Zum Auftakt geht es für Harry in einer neuen Ausgabe ins Lachtal in der Steiermark. Ein Wiedersehen gibt es mit Harrys Besuchen am Hochkönig (22. Jänner), am Kreischberg (5. Februar) und auf der Gerlitzen (19. März).

Sein erstes Reiseziel ist die Obersteiermark mit den Wölzer Tauern und dem in 1.600 Meter Seehöhe gelegenem Lachtal. Richard und Eva Petz betreiben dort den Grossa Almstadl. In der Küche steht die 86-jährige Maria Schaffer, die es sich nicht nehmen lässt, den Apfelstrudel immer noch selbst zu machen. Auf der Sonnalm, die 2007 eröffnet wurde, trifft Harry auf Norbert und Sabine Brunner, die mit großem Stolz erzählen, dass sie beim Bau selbst viel mit angepackt haben. Das Café Hannes wurde 1992 gebaut, die Wirtsleute Hannes Schmidhofer und seine Frau Bärbel haben den Betrieb mittlerweile an Tochter Martina und ihren Freund Michael übergeben. Die engagierte Jungwirtin erzählt, warum sie gerne die Hütte übernommen hat und wieso das für ihre prominente Schwester, Skirennläuferin Nici Schmidhofer, nie in Frage gekommen ist.

„Harrys liabste Hütt’n“, Sonntag, 16.00 Uhr, ORF 2 – die Sendungen im Überblick:

15. Jänner: Lachtal, Steiermark

22. Jänner: Hochkönig, Salzburg

29. Jänner: Klösterle/Villach, Kärnten

5. Februar: Kreischberg, Steiermark

12. Februar: Annaberg, Niederösterreich

19. Februar: Schladming, Steiermark

5. März: Tauplitz, Steiermark

12. März: Arlberg, Tirol und Vorarlberg

19. März: Gerlitzen, Kärnten

