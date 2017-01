NOVOMATIC: Bernhard Krumpel neuer Leiter der Konzernkommunikation

Wien (OTS) - Seit 1. Jänner 2017 ist Mag. Bernhard Krumpel neuer Leiter der Konzernkommunikation. In dieser Funktion widmet sich Mag. Krumpel der gesamten Pressearbeit und koordiniert den Außenauftritt der NOVOMATIC-Gruppe in Zusammenarbeit mit den Tochterunternehmen. Zuvor leitete Krumpel die Konzernkommunikation der HYPO NOE Gruppe Bank AG.

Er folgt in dieser Position Dr. Hannes Reichmann nach. Reichmann widmet sich in seiner neuen Funktion als Head of Group Operations Marketing unter anderem der strategischen Markenausrichtung der operativ tätigen Tochterunternehmen.

