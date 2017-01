VCM Winterlaufserie: Das erste Ziel im neuen Jahr

Am Sonntag, 15. Jänner beginnt im Wiener Prater die VCM Winterlaufserie als Vorbereitung auf den Vienna City Marathon

Wien (OTS) - Der erste Lauf, das erste Ziel, der erste Test für die Haltbarkeit der Vorsätze: An diesem Sonntag, 15. Jänner startet die VCM Winterlaufserie 2017 im Wiener Prater.

Wer sich für einen Start beim Vienna City Marathon – egal ob für Marathon, Halbmarathon, Staffelmarathon oder den neuen 10-km-Lauf am Samstag – vorbereitet oder mit dem Gedanken daran spielt, ist hier absolut richtig. Für alle Interessierten stehen im Wiener Prater 7 Kilometer, 14 Kilometer oder ein Halbmarathon zur Wahl. Mit Start um 10:00 Uhr heißt es für rund 900 Teilnehmer: Nichts wie rein ins Winterlauf-Vergnügen!

Drei Läufe, ein Ziel: Fit für den Vienna City Marathon!

Die VCM Winterlaufserie wird vom Team des Vienna City Marathon seit 2009 mit jährlich drei Läufen im Jänner, Februar und März durchgeführt. Die Veranstaltung am Sonntag ist damit die 25. Auflage seit dem Start der Serie.

Im Mittelpunkt steht die Unterstützung einer langfristigen Vorbereitung auf den Vienna City Marathon, der am 23. April über die Bühne geht. Die VCM Winterlaufserie bietet die perfekte Möglichkeit, Neujahrsvorsätze wahr zu machen und Energie zu tanken. Bestzeiten sind bei den erwarteten Temperaturen um den Gefrierpunkt das Ziel, aber gemeinsam mit Gleichgesinnten läuft es in der kalten Jahreszeit einfach besser. Nach dem Auftakt am 15. Jänner finden zwei weitere VCM-Winterläufe am 12. Februar und am 12. März statt.

Alle Finisher – egal ob 7 km, 14 km oder Halbmarathon – dürfen sich erstmals über Medaillen freuen. Jeder kann sich seine Erinnerungsmedaille durch zusätzlich die Gravur von Namen und Zeit veredeln.

Teilnehmer brauchen sich erst während des Rennens zu entscheiden, welche Distanz sie zurücklegen. Die Anmeldung ist für jeden Lauf einzeln möglich.

Online-Anmeldungen 1. Bewerb VCM Winterlaufserie bis Donnerstag, 12. Jänner, 24 Uhr auf www.winterlaufserie.at

