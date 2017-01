TRIGOS 2017 - Die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften wird wieder vergeben

Von 11. Jänner bis 3. März 2017 können sich österreichische Unternehmen in drei Kategorien für den TRIGOS bewerben. Er wird 2017 zum vierzehnten Mal verliehen.

Wien (OTS) - Beginnend mit 11. Jänner 2017 läuft die Einreichfrist für den österreichischen Nachhaltigkeitspreis TRIGOS an. Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, denen nachhaltiges Wirtschaften ein Anliegen ist. Ausgezeichnet werden jene Betriebe, die Corporate Social Responsibility (verantwortungsvolles Wirtschaften) in all ihre Handlungsfelder integrieren und entsprechende Maßnahmen in Hinblick auf die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, den Einkauf, die MitarbeiterInnen und auch im Bereich Umwelt und Gesellschaft setzen.

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigebetriebe vergibt. Unternehmen können sich in folgenden Kategorien bewerben: „Ganzheitliches CSR-Engagement“, „Social Entrepreneurship“ und „Beste Partnerschaft – nationales und internationales Engagement“. In letzterer Kategorie können erfolgreiche Partnerschaftsprojekte zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und dem dritten Sektor sowohl auf nationaler wie internationaler Ebene einreichen.

Ziel des TRIGOS ist es, die besten und wirksamsten CSR-Aktivitäten österreichischer Unternehmen zu prämieren und die Erfolgsmodelle einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen.

TRIGOS Regional: Auszeichnung auch in den Bundesländern

Neben den bundesweiten TRIGOS-Verleihungen haben Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark 2017 auch die Möglichkeit, regional mit dem TRIGOS ausgezeichnet zu werden. Alle TeilnehmerInnen aus diesen Bundesländern nehmen automatisch am Bundeswettbewerb und am regionalen Bewerb teil.

Einreichfrist: 11. Jänner bis 3. März 2017

Die Gewinner des TRIGOS Österreich werden am 19. Juni bei der bundesweiten Gala in Wien bekanntgegeben. Alle Informationen dazu unter www.trigos.at

Facts & Figures zum TRIGOS, dem renommiertesten CSR-Preis Österreichs

•Seit 2004 haben sich rund 1.900 Unternehmen für den TRIGOS beworben.

•Auf Bundesebene sowie auf regionaler Ebene wurden in den letzten dreizehn Jahren 260 Betriebe mit dem TRIGOS ausgezeichnet.

•Die Ergebnisse der TRIGOS-Befragung 2016 zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen den größten Nutzen der TRIGOS-Teilnahme in der Positionierung als nachhaltiges Unternehmen und der intensiven Evaluierung der eigenen CSR-Aktivitäten sieht. Als weiterer wesentlicher Aspekt einer Teilnahme gilt die höhere mediale Präsenz.

TRIGOS-Träger

Der TRIGOS wurde im Jahr 2003 gemeinsam von VertreterInnen der Wirtschaft und Zivilgesellschaft ins Leben gerufen. Als Träger fungieren 2017 die Caritas, das Österreichische Rote Kreuz, der Umweltdachverband, die Diakonie Österreich, die Industriellenvereinigung (IV), die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Golden Hill, GLOBAL 2000 sowie respACT - austrian business council for sustainable development.

Sponsoren und Partner

Die Kategorie „Ganzheitliches CSR-Engagement: Große Unternehmen“ wird gewidmet von der VBV – Vorsorgekasse AG. Der Kategorie „Ganzheitliches CSR-Engagement: Mittlere Unternehmen“ steht als Pate die BKS Bank AG zur Seite. Für die Kategorie „Social Entrepreneurship“ konnte als Partner der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer Österreich gewonnen werden. Die Kategorie „Beste Partnerschaft – nationales und internationales Engagement“ wird gewidmet von der Austrian Development Agency (ADA) und der Wirtschaftskammer Österreich - AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Der TRIGOS 2017 wird weiters unterstützt von der Druckerei Janetschek GmbH.

TRIGOS Regional

Der TRIGOS Steiermark wird in Kooperation mit der BKS Bank AG vergeben, der TRIGOS Oberösterreich in Kooperation mit dem Land Oberösterreich und der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der TRIGOS Niederösterreich in Kooperation mit dem Land Niederösterreich.

