Einladung zur Podiumsdiskussion „Die österreichische Klimastrategie – Was zu erhoffen ist!“

In wenigen Wochen wird die heimische Klimastrategie festgelegt. Experten diskutieren am 16. Jänner über mögliche Details und wie die Strategie für den Gebäudesektor aussehen sollte.

Podiumsdiskussion "Die österreichische Klimastrategie - Was zu

erhoffen ist!"



Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

und die Medienstelle für Nachhaltiges Bauen laden zur

Podiumsdiskussions-Reihe "Road to Zero IV - 400 Tage nach Paris"

unter dem Titel "Die österreichische Klimastrategie - Was zu

erhoffen ist!"



Am Podium:

Robert Lechner (ÖGNB - Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges

Bauen, ÖÖI - Österreichisches Ökologie Institut)

Michael Pech (ÖSW - Österreichisches Siedlungswerk, GBV -

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen)

Jürgen Schneider (Umweltbundesamt)



Eintritt frei, Anmeldung erforderlich: office @ oegnb.net



Datum: 16.1.2017, 14:00 - 16:30 Uhr



Ort:

IG Architektur

Gumpendorfer Straße 63 B, 1060 Wien



Url: http://www.nachhaltiges-bauen.jetzt/podiumsdiskussion-die-oesterreichische-klimastrategie-was-zu-erhoffen-ist/



Rückfragen & Kontakt:

Medienstelle für Nachhaltiges Bauen

Helmut Melzer

medienstelle @ nachhaltiges-bauen.jetzt

0650/2525227