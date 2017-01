Radio ORANGE 94.0: Fünf Nominierungen für den 19. Radiopreis der Erwachsenenbildung

Nahezu ein Drittel der nominierten Hörfunksendungen des Jahres 2016 kommen aus dem Freien Radio in Wien - Die Bekanntgabe der Preisträger_innen erfolgt am 25.01.2017 im Radiokulturhaus

Wien (OTS) - ORANGE 94.0 – Das Freie Radio in Wien verbucht fünf von 18 Nominierungen für den 19. Radiopreis der Erwachsenenbildung. Am 21.01.2017 strahlt Radio ORANGE 94.0 ab 13 Uhr ausgewählte Beiträge der nominierten Produktionen in einer Sondersendung aus.

Die Geschäftsführerin Dr.in Sibylle Moser über die Bedeutung der Nominierungen: „Auszeichnungen wie der Radiopreis spiegeln die vielfältigen Medienkompetenzen unserer Sendungsmacher_innen wider. Die nominierten Sendungen zeigen, dass unser Medienbildungsangebot im Kern eines vermittelt: einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und die praktischen Fähigkeiten, dieser Kritik Gehör zu verschaffen.“

Für Programmkoordinator Paweł Kamiński stellt die Tasache, dass besonders gemeinschaftliche Projekte hervorgehoben werden, ein besonderes Zeichen der Anerkennung dar: „Für mich bedeuten diese Nominierungen, dass nicht nur die individuelle Leistung, sondern die Ausrichtung des Freien Radioprogramms gewürdigt wird.“ Die Redaktion "50 Hz" lädt beispielsweise in Wien lebende Geflüchtete zum Musikaustausch über Grenzen hinweg ein. In der Sendereihe Stadtradio Orange können Bewohner_innen Wiens schnell einen eigenen Radiobeitrag auf Sendung bringen. Bei "Veggie House" handelt es sich um eine eingespielte Redaktion, die ihren Hörer_innen Informationen zu veganer Lebensweise zusammen stellt. Details:

http://o94.at/allgemein/news_spezial/

Über ORANGE 94.0

ORANGE 94.0 ist das einzige Freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als Freies Medium ist ORANGE 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nichtkommerziell.

