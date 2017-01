Greenpeace-Marktcheck: Supermärkten überzeugen mit Bio-Angebot

Billa, Merkur und MPreis ex aequo auf dem ersten Platz

Wien (OTS) - Der Greenpeace-Marktcheck hat auch heuer das Bio-Angebot der größten Supermärkte in Österreich unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist erfreulich: Billa, Merkur, und MPreis erreichen mit dem besten Bio-Angebot ex aequo den ersten Platz. Nach dem Vorbild des statistischen Warenkorbs hat die Umweltschutzorganisation 50 Produktkategorien, darunter Obst, Gemüse, Milchprodukte, Tee und Kekse definiert. Abgefragt wurde, inwieweit die Produkte in Bio-Qualität verfügbar sind und in welchem Land sowie unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. Bei fünf Produktgruppen hat Greenpeace in diesem Jahr alle erhältlichen Artikel abgefragt und den Bio-Anteil berechnet. Hier sieht die Umweltschutzorganisation den größten Handlungsbedarf.

Sechs der zehn Supermärkte können mit ihrem Bio-Angebot überzeugen:

Neben den drei Testsiegern (Merkur, Billa und MPreis) erhalten auch Hofer, Interspar und Spar ein „Sehr Gut“. Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons: „Wir freuen uns, dass durchschnittlich vier von fünf Produkten aus dem Bio-Warenkorb in den österreichischen Supermarkt-Regalen zu finden sind.“ Auch bei der Herkunft gibt es ein Lob von Greenpeace. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Produkte aus Österreich. Handlungsbedarf gibt es noch bei der sozialen Zertifizierung von Produkten aus Übersee.

Laut Greenpeace ist zudem der Bio-Anteil in den einzelnen Produktgruppen noch zu niedrig. Bei Äpfeln, Karotten, Frischeiern, Kuhmilch und Weizenmehl hat Greenpeace abgefragt, wie viele Artikel angeboten werden und welche davon ökologisch produziert sind. Durchschnittlich ist ein Viertel der Artikel bio. „Einzelne Artikel in Bio-Qualität anzubieten reicht nicht aus. Wichtig ist ein hoher Bio-Anteil in allen Produktgruppen. Bio muss im Supermarkt zum Standard werden“, fordert Simons. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Kategorie „Bio-Anteil“ bei den Tests von Greenpeace-Marktcheck 2017 ein wesentliches Kriterium sein.

Weitere Informationen:

Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Test“ nimmt der Greenpeace-Marktcheck regelmäßig das Sortiment des österreichischen Einzelhandels unter die Lupe. Jeweils zu Monatsanfang veröffentlicht Greenpeace ein Ranking der größten Supermarktketten in Österreich. Das Ranking, die Test-Kriterien und Gewichtungen sowie Produktinformationen finden Sie unter greenpeace.at/nachhaltigkeit-im-test

