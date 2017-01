Lindsey Vonn als prominenter Trainingsgast auf der Grebenzen

Gemeinsam mit den Kolleginnen vom US-Team trainierte der prominente Star im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen

Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, St. Lambrecht (TP/OTS) - Neben Lindsey Vonn haben auch Julia Mancuso und Mikaela Shiffrin ihr Training auf der perfekten Piste in St. Lambrecht absolviert. „Zwar ist nicht so viel Neuschnee wie im Norden, aber dafür ist alles parat“, betont Grebenzen Geschäftsführer Karl Schmidhofer.

Lindsey Vonn steht kurz vor ihrem Comeback nach ihrem Oberarmbruch und trainiert nicht zufällig in der Steiermark. Vermutlich steigt sie bereits in Zauchensee diese Woche wieder in den Weltcup ein. Zur Vorbereitung ist die FIS-zertifizierte Piste auf der Grebenzen in St.Lambrecht optimal.

Grebenzen Geschäftsführer KR Karl Schmidhofer: „Es ist auch für mich etwas Besonderes und kommt nicht alle Tage vor, dass mir Linsey Vonn bereits um 7 Uhr in der Früh gegenübersteht und Zeit für ein Gespräch hat. Sie hat bereits Olympia, WM und 126 Podestplätze im Weltcup gewonnen.“

Warum auf der Grebenzen, wie die Einheimischen sagen, so viele Rennläufer trainieren ist klar: „Unsere Pisten sind perfekt, FIS-zertifiziert, haben das Pistengütesiegel und die Rennläufer schätzen auch die Hotels in der Gegend wie den Lambrechterhof. Vom Schwimmbad über den Wellnessbereich bis zum Fitnessbereich wird alles geboten was das harte Trainingsleben angenehm gestaltet.“

