DONAU Versicherung: Thomas Fischill neuer Landesdirektor in Wien

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung bestellt Thomas Fischill, MBA, als Landesdirektor in Wien. Er tritt damit die Nachfolge von Andrew Glaser an, der die Landesdirektion Wien über 10 Jahre geführt hat und nun in Pension geht.

Thomas Fischill ist seit über 25 Jahren in der Finanz- und Versicherungswirtschaft als Führungskraft tätig Zuletzt hat er die Wüstenrot Landesdirektion Wien geleitet und den Vertrieb sehr erfolgreich gestaltet.

„Mit Thomas Fischill haben wir einen exzellent vernetzten Vertriebsexperten gefunden, der in Verbindung mit seiner hohen Branchenexpertise die Entwicklung nach unseren Vorstellungen in der Bundeshauptstadt weiter kraftvoll vorantreiben wird. Seine umfassende Erfahrung im Stamm- als auch Maklervertrieb passt ausgezeichnet zur strategischen Ausrichtung der DONAU hinsichtlich Regionalität und Ausgewogenheit der Vertriebswege“, zeigt sich Mag. Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU Versicherung, überzeugt.

In Wien ist die DONAU Versicherung mit sieben Geschäftsstellen vertreten. Mehr als 100 MitarbeiterInnen betreuen die KundInnen der DONAU Versicherung kompetent und serviceorientiert.

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs sechstgrößte Versicherung und gehört zur Vienna Insurance Group. In neun Landesdirektionen und knapp 80 Geschäfts- und Servicestellen werden rund 1 Million Kundinnen und Kunden betreut. Die DONAU Versicherung bietet ein umfassendes Angebot über alle Versicherungssparten. Neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen inklusive Gewerbeversicherungen bietet das Unternehmen innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich. Das Unternehmen setzt den Schwerpunkt in der schnellen Reaktion auf geänderte Marktbedingungen und bietet Qualität und Service auf Basis regionaler Betreuungskompetenz. Die DONAU Versicherung legt als familienfreundlicher Arbeitgeber klaren Fokus auf Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und erhielt dafür das Zertifikat „Audit berufundfamilie“ des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend. www.donauversicherung.at DVR: 0016683

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Jedlicka

Tel. +43(0)50 330- 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at



Mag. Mirjana Verena Mully

Tel. +43(0)50 330- 72060

m.mully @ donauversicherung.at