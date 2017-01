Capgemini: Weltweiter Wettbewerb für junge Technologie-Start-ups

50.000 Dollar für die fünf Gewinner des InnovatorsRace50

Wien (OTS) - Die Chance auf 50.000 Dollar Starthilfe und eine weltweite Medienpräsenz dank CNN sind nur einige der Preise, die die besten fünf Start-ups beim „InnovatorsRace50“ gewinnen können: Der weltweite Wettbewerb von Capgemini richtet sich an junge Technologie-Start-ups, die ihr Potenzial unter Beweis stellen möchten. Die Ausgabe zum 50-jährigen Firmenjubiläum von Capgemini setzt den Schwerpunkt auf innovativen Unternehmergeist.

Junge Start-ups aus der ganzen Welt können sich bis zum 28. Februar unter www.innovatorsrace50.com bewerben. Anschließend werden insgesamt fünfzig Teilnehmer ausgewählt und zu persönlichen Meetings mit einer Expertenkommission eingeladen; jeweils zehn aus den Kategorien Govtech and Social Enterprises, Fintech and Mobility, Consumers and Well-Being, Digital Processes and Transformation sowie Data and Security. Im Anschluss wählt die Jury zwei Finalisten pro Kategorie aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: goo.gl/PZJWZC

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group

Stubenbastei 12

1010 Wien

Tel. +43 1 526 89 080

office @ melzer-pr.com

www.melzer-pr.com