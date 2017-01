Walser: In den nächsten zehn Jahren fehlen 10.000 Lehrkräfte

Grüne: Vor allem in Pflichtschulen in Ballungsräumen wird es eng

Wien (OTS) - „Um dem drohenden Mangel an Lehrkräften entgegenzuwirken ist es bereits fünf nach zwölf“, warnt Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen: „Bis zu 10.000 Lehrkräfte werden in den nächsten zehn Jahren fehlen. Die kommende Pensionierungswelle ist schon lange bekannt, wirksame Maßnahmen dagegen wurden bislang nicht ergriffen.“ Die neue LehrerInnenbildung wirkt sich laut Walser ebenfalls negativ aus: „Die Ausbildung für PflichtschullehrerInnen dauert nun sogar ein Jahr länger als bisher. Somit fehlt in den Schulen ein ganzer Jahrgang künftiger Lehrkräfte.“

Während in den AHS und BHS der Mangel bisher nicht zu spüren ist, wird es in Pflichtschulen vor allem in Ballungsräumen eng: „Zu den Pensionierung kommen die stark ansteigenden Geburtenzahlen. Ab kommendem Herbst steigen laut Statistik Austria die Zahlen der Kinder in den Volksschulen um zehn Prozent auf 84.000 pro Jahrgang gegenüber den bislang langjährig üblichen rund 76.000.“

„Auch das neue Dienstrecht für Lehrkräfte ist nicht geeignet, die Situation zu entschärfen“, moniert Walser: „Nachdem Pflichtschullehrkräfte weiterhin im Landesdienst stehen, ist der Wechsel in Gebiete mit hohem Lehrkräftebedarf nur schwer möglich.“ Nicht zuletzt ist der unveränderte Finanzausgleich im Bildungswesen problematisch. „Auf die oft massiven Veränderungen der Zahlen an Schülerinnen und Schüler während eines Schuljahres und die Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung wird weiterhin keine Rücksicht genommen“, kritisiert Walser.

