Neue, starke Partner für den NÖ Wirtschaftstourismus

Bohuslav: Vielseitiges Angebot wird ausgebaut

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ) begrüßt heuer wieder hochkarätige Zugänge: Das Hotel Schlosspark Mauerbach, Schloss Thalheim und das Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs verstärken 2017 die Riege an niveauvollen Partnern. Mit seinen Top-Partnern verfügt das Convention Bureau Niederösterreich über ein Netzwerk an erstklassigen Locations und Dienstleistern, die dafür bekannt sind, Meetings, Incentives, Events und Seminare zu ebenso erfolgreichen wie unvergesslichen Veranstaltungen umzusetzen.

„Das Convention Bureau Niederösterreich und seine Partner sind unsere Zugpferde im Wirtschaftstourismus, der ein Drittel aller Nächtigungen in Niederösterreich ausmacht. Sie punkten mit einem erstklassigen Location-Angebot, Individualität, Ideenreichtum und Gastfreundschaft“, betont Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. „Die Erfüllung strenger Aufnahmekriterien und ein System zur Qualitätssicherung stellen dabei sicher, dass nur hochwertige Betriebe das Gütesiegel ‘Top-Partner‘ des CBNÖ erhalten“, ergänzt Prof. Christoph Madl, MAS, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

Vorgestellt werden die 44 Top-Partner im neuen Katalog des Convention Bureau Niederösterreich, der per e-mail unter convention @ noe.co.at oder unter http://convention.niederoesterreich.at/convention-katalog kostenlos bestellt werden kann. Die jährlich aktualisierte Broschüre gilt als Handbuch des niederösterreichischen Geschäftstourismus und ist ein bewährter Helfer bei der Ermittlung optimaler Locations. Neben zahlreichen Fotos und der Präsentation von speziellen Angeboten geben auch relevante Eckdaten wie Raumflächen sowie technische Ausstattung einen tiefen Einblick in das jeweilige Angebot der aufgelisteten Betriebe. Außerdem findet man die Förderrichtlinien zur Kongress-Unterstützung (bis 3.000 Euro) in Niederösterreich vor.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw.Niederösterreich-Werbung, Marlies Frey, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marlies.frey @ noe.co.at, http://www.niederoesterreich.at/.

