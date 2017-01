Einladung zum Medienseminar: Naturkosmetik vs. Biokosmetik

11.01.2017 im Aux Gazelles, Wien

Wien (OTS) -



Medienseminar: Naturkosmetik vs. Biokosmetik



Medienseminar/Produktpräsentation zum Thema "Biokosmetik für höchste

Ansprüche: Woran man hochwertige Kosmetikprodukte erkennt.



Vortragende:

- Dr. Tamara Meissnitzer, Dermatologin in Laxenburg

- Michael Etschmaier, Geschäftsführer von Calmterra, Kosmetiklinien

BIOselect® & Qamaré



Umweltfreundliche, nachhaltige Herstellung, Verzicht auf

Tierversuche und Verwendung natürlicher bzw. biologischer

Bestandteile sind für KonsumentInnen zunehmend auch bei der

Hautpflege wichtig. Dem Trend entsprechend wünscht sich die Mehrzahl

der ÖsterreicherInnen (65 %) mehr Auswahl an nachhaltig produzierten

Kosmetikprodukten.



In diesem Journalistenseminar erfahren Sie die wichtigen Fakten rund

um die Qualitätsmerkmale und den bewussten Kauf von Natur- und

Biokosmetik.



Wir bitten um Anmeldung per E-Mail bis 10.01.2017!



Datum: 11.1.2017, 17:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Aux Gazelles

Rahlgasse 5, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

eXakt PR GmbH

Frau Carina Kink

+43(0)2256/20423-11

kink @ exakt-pr.at

www.exakt-pr.at