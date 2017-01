Fünftgrößter Medienkonzern Europas investiert in österreichisches MikroLern-Startup

Einladung zum Pressegespräch mit KnowledgeFox am 11.01. im Café Landtmann

Wien (OTS) - Der fünftgrößte Medienkonzern Europas (Jahresumsatz derzeit 2,8 Milliarden Euro) investiert in das österreichische MikroLern-Startup KnowledgeFox. Damit schlägt das Wiener Unternehmen ein völlig neues Kapitel seiner jungen Geschichte auf. Warum investiert ein internationales Medienunternehmen in eine österreichische Lern-Software? Und welche Innovationen plant KnowledgeFox nun, um das Lernen auf digitalen Kommunikationsmedien weiter neu zu erfinden?

Pressegespräch mit KnowledgeFox am 11.01. im Café Landtmann



Teilnehmer: Unternehmensgründer und CEO Prof. DDr. Peter A. Bruck



Wir freuen uns auf Sie, es erwarten Sie Kaffee, Kuchen,

Branchen-News und knackige O-Töne.



Bitte melden Sie sich per Mail (media@knowledgefox.net, Dr. Stefan

Weber) oder telefonisch (+43 664 13 13 444) an.



Datum: 11.1.2017, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Biedermeierstube

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

KnowledgeFox GmbH

Media Relations, Dr. Stefan Weber

media @ knowledgefox.net

+43 664 13 13 444