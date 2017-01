Es regnet Liebe Ein literarisch, musikalischer Abend mit Freunden

Launische Lesung des Kärntner Autors Gerald Eschenauer Musik: Saxophon Ilse Riedler, Akkordeon Jan Kubis

Wien (OTS) - Gerald Eschenauer von einer völlig neuen Seite. Es regnet Liebe – schauderhaft schön. Der Titel: Eine einzige Provokation. Mit den Konsequenzen muss die Leserschaft fertig werden. Liebe, wohin man schaut. Nichts Großes. Alltäglichkeiten und der Wunsch, auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. „Frauen und Männer wir lieben Euch“, erbarmungslos. Herbert liebt, gleich mehrfach, doch „nicht am ersten Abend.“ Kein Weg führt an ihr vorbei. Es könnte alles so schön sein, wäre diese verdammte Liebe nicht.

Es regnet Liebe. „Kein Kitsch, keine Beweihräucherung, kein Schönreden. Vielmehr satirische Betrachtung unserer Beziehungskultur.“ (Leserin)

Datum: 26.1.2017, 19:30 - 22:00 Uhr



Ort:

ORF Radiokulturhaus Klangtheater

Argentinierstrasse 30A, 1040 Wien



Url: www.mitgift.at/veranstaltungen



Rückfragen & Kontakt:

3Xmedia - Topava GmbH

Ing. Ursula Effenberger, GF

0664 124 04 28

u.e @ 3Xmedia.at