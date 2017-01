Jahresauftakt der DHK mit Prof. Hans-Werner Sinn

Star-Ökonom ist Gastredner bei der DHK-Neujahrs-BusinessLounge in der Alten Universität Graz

Wien (OTS) - Der ehemalige Präsident des Münchner ifo Instituts, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn, ist am 17. Jänner 2017 Hauptredner bei der Neujahrs-BusinessLounge, die traditionell am Jahresbeginn vom Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland für Steiermark und Kärnten gemeinsam mit der Landesdelegation Steiermark der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in der Aula der Alten Universität Graz veranstaltet wird. Er wird zum Thema „Die Entwicklung der Weltwirtschaft und die Situation in Österreich, Deutschland und Europa“ in gewohnt pointierter und oftmals kontroverser Art seine Einschätzung zur wirtschaftlichen Gesamtlage und einen Ausblick auf das Jahr 2017 geben.

Sinn gilt innerhalb der Volkswirtschaftslehre als Generalist und gehört zu den forschungsstärksten deutschsprachigen Ökonomen. Überregionale Bekanntheit erlangte er durch zahlreiche Fernsehauftritte sowie seine wirtschaftspolitischen Sachbücher. Zudem ist er seit 1989 Honorarprofessor der Universität Wien und seit 2016 ständiger Gastprofessor an der Universität Luzern sowie seit 1989 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

An der anschließenden Podiumsdiskussion nehmen teil: Johannes K. Haindl, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich; Prof. Dr. Dieter Hundt, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich; Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark; Dr. Wolfgang Leitner, Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland für Steiermark und Kärnten, Vorstandsvorsitzender der Andritz AG; Christian Jauk, MBA, Vorsitzender der Landesdelegation Steiermark der Deutschen Handelskammer in Österreich, Vorstandsvorsitzender der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG.

