Unsere Arbeit. Unsere Zeit.

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Arbeitszeit ist Lebenszeit und seit jeher ein wirtschafts- und gesellschaftspolitisch heiß umkämpftes Thema. Für die Arbeitenden ist es besonders wichtig, sie mitzugestalten.

Unter dem Titel "Unsere Arbeit. Unsere Zeit." veranstalten Arbeiterkammer und Gewerkschaften daher am 16./17. Jänner 2017 im Design Center Linz eine große internationale Arbeitszeitkonferenz. Rund 400 Teilnehmer/-innen aus Arbeitswelt, Wissenschaft, Politik und Kultur nehmen daran teil.

In einer Pressekonferenz am Montag, 16. Jänner 2017, um 11 Uhr, in der Cafeteria des Design Centers Linz, Europaplatz 1, möchten wir über die Inhalte und Highlights dieser Konferenz informieren. Als Gesprächspartner stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Daniel Bernmar, stv. Bürgermeister der Stadt Göteborg, in der mit verblüffendem Erfolg Sechs-Stunden-Arbeitstage im öffentlichen Dienst erprobt wurden, zur Verfügung. Daniel Bernmar wird sich auf Englisch verständigen.

Auf Wunsch vermitteln wir gerne Termine für Interviews und Hintergrundgespräche mit unseren hochkarätigen Vortragenden. Alle Informationen unter www.unserearbeit-unserezeit.at.

Unsere Arbeit. Unsere Zeit.



Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und dem stv.

Bürgermeister der Stadt Göteborg, Daniel Bernmar zu Inhalten und

Highlights der internationalen Arbeitszeitkonferenz am 16./17.

Jänner 2017



Datum: 16.1.2017, um 11:00 Uhr



Ort:

Design Center Linz Cafeteria

Europaplatz 1, 4020 Linz



Url: www.unserearbeit-unserezeit.at



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

+43 (0)50 6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at