Server Technology ernennt neuen Regional Sales Manager und Senior Solutions Manager in der Region Mitteleuropa

Reno, Nevada (ots/PRNewswire) - Server Technology gab heute die Ernennung von zwei neuen Mitarbeitern zur Unterstützung seiner Region International und Mitteleuropa bekannt. Andreas Rockenbauch wird zum Regional Sales Manager ernannt, Wolfgang Goretzki wird Senior Solutions Manager.

Andreas Rockenbauch wird von Frankfurt, Deutschland aus verantwortlich für das Server Technology-Geschäft in Frankreich, DACH, Benelux, Osteuropa und Russland zeichnen. Andreas stößt zu Server Technology von Schneider Electric, wo er zuletzt als Senior Key Account Manager für Colocation und Hosting Provider in erster Linie mit Kontakten auf Geschäftsleitungsebene arbeitete. Andreas war mehr als 10 Jahre für APC/Schneider Electric mit Sitz in Deutschland und zu Anfang seiner Karriere in Dublin, Irland, in End User-, Colocation- und Channel-Positionen tätig.

Wolfgang Goretzki, der für die Unterstützung des internationalen Teams in technischer Lösungsrolle verantwortlich sein wird, schließt sich Andreas von Deutschland aus an. Wolfgang verfügt über einen sehr fundierten Hintergrund im technischen und Produktmanagement bei Cyclades, Avocent und Emerson Power. Wolfgang hatte bei Emerson zuletzt die Position Customer Engagement Director inne, wo er mit Schlüsselkunden zusammenarbeitete, um Projekte zu sichern und komplexe Kundenanforderungen zu bewältigen.

Die beiden neuen Mitarbeiter haben im Laufe ihrer Karriere auch für Organisationen wie HP, Compaq, NEC, British Telecom, Complete Telecom und Mox Telecom gearbeitet und bringen gebündelt einen breiten Erfahrungsschatz bei Server Technology ein.

Marc Marazzi, Vice President International Sales bei Server Technology erklärte, "Wir sind begeistert, sowohl Andreas als auch Wolfgang an Bord zu haben, und wir freuen uns darauf, unser Geschäft mit unseren Kunden und geschätzten Channel-Partnern in der Region International zu stärken".

Informationen zu Server Technology

Die Experten für strategische Stromversorgung von Server Technology genießen höchstes Vertrauen bei der Bereitstellung von Rack-PDU-Lösungen weltweit für Rechenzentren mit hohen Anforderungen - von kleinen Technologie-Start-ups bis hin zu Fortune-100-Konzernen. Über 60.000 Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere rackfähigen Lösungen zur Stromverteilung und unsere mit Preisen prämierten Lösungen zum ferngesteuerten Strommanagement, mit deren Hilfe die Dichte optimiert, die Kapazitätsplanung vereinfacht, die Energieüberwachung verbessert und die Effizienz gefördert werden. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Power und deshalb findet man unsere Lösungen bei den besten Cloud- und Co-Location-Anbietern, zukunftsorientierten Laboren und Telekommunikationsunternehmen. Die Kunden von Server Technology bewerten Server Technology kontinuierlich als Anbieter von PDUs der Spitzenqualität mit dem besten Kundendienst und den nützlichsten Innovationen. Wir können es Ihnen beweisen, denn wir stellen über 12.000 PDU-Konfigurationen bereit, die sich für jeden Bedarf eines Rechenzentrums eignen, und wir liefern 80 % unserer PDUs innerhalb von zehn Tagen. Nur mit Server Technology können Kunden ihre Energieversorgung unter dem Motto "Stay Powered, Be Supported and Get Ahead" absichern. www.servertech.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454011/Andreas_Rockenbauch_Ser ver_Technology.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454010/Wolfgang_Goretzki_Serve r_Technology.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Rockenbauch

Regional Sales Manager- International Central

andreas.rockenbauch @ servertech.com

Tel: +49 160 9972 9150

Wolfgang Goretzki

Senior Solutions Manager - International

wolfgang.goretzki @ servertech.com

Tel: +49 176 2329 9178