Vom Bruchrechnen bis zur Integralrechnung: Digitaler Mathe-Trainer erstmals auf Roashow in Österreich vorgestellt.

Am 10. Jänner startet der Bildungsverlag Lemberger eine umfassende Österreich-Tour, um das Online-Lernportal für Mathematik vorzustellen.

Wien (OTS) - Keine Angst vor Zahlen

Der Mathe-Trainer richtet sich an Mathematik-Lehrkräfte sowie Schüler von der 5. bis zur 8. Schulstufe (AHS/NMS).Ziel des interaktiven Online-Programms ist es, mathematische Fähigkeiten bestmöglich zu fördern. Erstmals ist es möglich, individuell auf die Stärken bzw. Schwächen jedes Schülers einzugehen. Der Genial! Mathe-Trainer erkennt, ob Beispiele wirklich verstanden wurden oder nicht. Je nachdem, bekommt jeder Schüler maßgeschneiderte neue Beispiele. Diese können auch aus anderen Schulstufen sein.„Wir setzen uns seit Jahren als einer der ersten Schulbuchverlage mit dem digitalen Lernen auseinander und haben – gemeinsam mit Chocolate - erstmalig einen digitalen Mathe-Trainer entwickelt“, so Michael Lemberger

Absolutes Novum: Digitales Mathematikbuch in Anbindung mit dem Genial! Mathe-Trainer

„Besonders stolz sind wir auf ein technisches Novum, das uns gelungen ist“, erläutert Michael Lemberger. „Von jeder Seite der Schulbuchreihe kann der Schüler weitere Beispiele erschließen. Aber auch das Mathebuch geht völlig neue Wege. Jeder Schüler erhält mit dem Schulbuch einen Gratis-Digi-Zugang. Mehr als 100 Lernvideos pro Klasse helfen, sich teure Nachhilfe zu ersparen. Aufgaben können nun mit dem Handy versendet und empfangen werden. Und auch an die Lehrkräfte wird gedacht. Schularbeiten können nun nach verschiedenen Kriterien, Bildungsstandards, Schwierigkeit mit dem Schularbeiten-Generator zusammengestellt werden", so der Verleger abschließend.

Alle Termine für die Roadshows

http://bildungsverlag-lemberger.at/index_bvl.php

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Susanne Eiselt

Telefon: +43 676 75 49 767

E-Mail: susanne.eiselt @ eiselt-kommunikation.at