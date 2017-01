SP-Oxonitsch: „Seidl könnte genauso gut gegen die Grippewelle protestieren“

Wien (OTS/SPW-K) - „Die substanzlosen Angriffe von FPÖ-Seidl auf die Gesundheitsstadträtin sind wir ja schon gewohnt. Dass Gemeinderat Seidl jetzt aber diejenigen verurteilt, die mit vollem Einsatz gegen die Grippewelle ankämpfen, ist letztklassig. Viele KAV-MitarbeiterInnen haben Überstunden geleistet oder ihren Urlaub unterbrochen, um die Wienerinnen und Wiener rasch gesund zu pflegen“, sagt der SPÖ-Klubvorsitzende, Christian Oxonitsch, zur heutigen Kritik Seidls. „Seidl könnte genauso gut gegen die Grippewelle protestieren. Das wäre ebenso sinnlos, aber er hätte damit mehr Anstand bewiesen“, so Oxonitsch. Und weiter: „Klar ist, dass wir für das Gesundheitssystem in Österreich eine umfassende Lösung brauchen. Während wir konstruktive Lösungen erarbeiten, beleidigt die FPÖ MitarbeiterInnen in den Spitälern – das ist eben ihr Stil."

