RECARO Automotive Seating stellt drei neue Performance Sitzkonzepte für alle Marktsegmente vor

Detroit (ots/PRNewswire) - RECARO Automotive Seating, eine Produktgruppe von Adient (NYSE:ADNT), stellte auf der 2017 North American International Auto Show (NAIAS) sein erweitertes Portfolio von Performance-Sitzen vor. Das Highlight der drei neuen Produktkonzepte ist ein speziell für SUVs entwickelter Konzeptsitz.

"Im nordamerikanischen Markt sind wir hauptsächlich als hochspezialisierter Sitzhersteller für limitierte Auflagen und Nischenfahrzeuge im High-Performance-Sektor bekannt", sagte Ingo Fleischer, Vice President Global Specialty Seating von Adient. "Mit dem Debüt von Adient im vergangenen Herbst beabsichtigten wir, unsere neue, breitere Positionierung im Weltmarkt für Fahrzeugsitze zu nutzen, um mithilfe der Performance-Kultur von RECARO Automotive Seating in weitere Sitzsegmente einzudringen."

Fleischer fügte hinzu, dass das Team von RECARO Automotive Seating drei neue Konzeptsitze für verschiedene Performance-Segmente vorstellt, die den breiten Technologieansatz der Marke bei Composite Seat und Complete Seat widerspiegeln.

Premium Performance

Der Konzeptsitz von RECARO Automotive Seating in der Premium Performance Linie wurde für SUVs und Kleinlastwagen konzipiert. Er kombiniert einen sportlichen Ansatz und Performance mit Fahrkomfort und ist ein Beispiel dafür, dass das Erbe von RECARO Automotive Seating im Rennsport durchaus auch auf SUVs und leichte LKWs anwendbar ist.

Nach umfassenden Tests wurde der Konzeptsitz entwickelt, um besonders für SUVs optimierte Ergonomie und bestmöglichen Komfort zu bieten. Das feste und doch komfortable Sitzgefühl, kombiniert mit exklusivem Leder, den anpassbaren Seitenwangen der Rückenlehne und flachen Sitzpolstern für einfachen Einstieg soll das Aussehen, das Gefühl und die Performance eines Sportsitzes für einen aktiven Lebensstil vermitteln.

"Dank der Trennung in eine Schulter- und Oberkörperschale bietet die Rückenlehne optimalen Seitenhalt", sagte Markus Kussmaul, Executive Director der Specialty Seating Group von Adient. "Ebenso sind die Seitenwangen der Rückenlehne verstellbar. Die flachen Sitzpolster vereinfachen das Einsteigen. Mit seiner mehrstufigen Sitzheizung und -kühlung, der elektrischen Kipp-, Höhen-, Vor- und Rückwärts- sowie Neigefunktion, der integrierten Kopfstütze und der integrierten Lendenwirbelstütze kombiniert er hohen Komfort mit der Ergonomie von RECARO Automotive Seating und einem ausgeprägt sportlichem Touch."

Power Performance

Der vollkommen neue Konzeptsitz der Power Performance Linie ist perfekt für Sportwagen und Hochleistungsversionen von Serienfahrzeugen geeignet und ein Beispiel für das Konzept der Nutzung des berühmten Designs und Schaums, der Verkleidung und der Ergonomie von RECARO Automotive Seating auf einer Metallstruktur für OEM-Serien.

"Der RECARO Power Performance Konzeptsitz ist eine ausgewogene Mischung aus Performance und Fahrkomfort für den Alltag"; sage Kussmaul. "Der Sitz steigert die Verbindung des Fahrers mit dem Fahrerlebnis des Fahrzeugs, unabhängig davon, ob dies auf der Straße oder der Rennstrecke der Fall ist."

Kussmaul fügte hinzu, dass das solide Gefühl der Polsterung mit stabilisierenden Veloursledereinsätzen, die ausgeprägten Seitenwangen und die Schulterstütze sowie die integrierte Kopfstütze absichtlich das Aussehen, das Gefühl und die Performance vermitteln, die ein fortschrittlicher Sportwagensitz vermitteln soll. Die Sitze von RECARO Automotive Seating sind ergonomisch für die Optimierung des Langzeitkomforts und der Sicherheit des Fahrers konzipiert, ohne Kompromisse beim Komfort des Fahrens im Alltag einzugehen.

Der Power Performance Konzeptsitz verfügt über ein ausgeprägt sportliches Design in schwarz mit einem dunkelroten Mittelstreifen. Der Sitz besitzt elektrisch verstellbaren Seitenwangen, welche die Insassen umgeben und im Sitz fixieren, eine Memoryfunktion für den Fahrersitz, eine Vierweg-Lendenwirbelstütze, eine elektrische Kipp-, Höhen-, Vor- und Rückwärts- sowie Neigefunktion ebenso wie eine mehrstufige Sitzheizung, Seitenairbags und Sitzbelegungserkennung.

Luxury Power Performance

Der vollständig neue Luxury Power Performance Konzeptsitz wurde für den Einsatz im Erstausrüster- und Nachrüstmarkt konzipiert. Er bietet exklusive, sportliche Fahrperformance, herausragenden Komfort und vorzügliche Ergonomie und ist ein Beispiel der RECARO Composite Seat Lösung.

Der Sitz besteht aus exklusiven Materialien, wie Leder und perforiertem Alcantara, und verfügt über elektrische Einstellfunktionen, wie ein verlängerbares Sitzpolster, einstellbare Seitenwangen für maximalen Halt, elektrische Vierweg-Lendenwirbelunterstützung und ein Klimapaket.

Diese Weiterentwicklung der modularen RECARO Sport Seat Plattform ist eine vollkommen neue Version des Luxury Power Performance Sitzkonzepts für künftige Plattformanwendungen und ein Beispiel des RECARO Complete Seat Konzepts. Beide Konzepte der Luxury Power Performance Linie wurden für Premiumsportwagen konzipiert, die hochkarätige Sportlichkeit mit maximalem Fahrkomfort vereinen.

RECARO Automotive Seating stellt seine Sitzkonzepte im Bereich von Adient, in Raum 310B des Detroit Cobo Center vor. Die Ausstellung ist für Medien und eingeladene Gäste vom 9. - 12. Januar geöffnet. Eine Pressekonferenz findet am Montag, dem 9. Januar, um 06.30 Uhr statt.

NAIAS - eine der führenden Automessen der Welt - öffnet am Montag, dem 9. Januar, ihre Tore für Medien und Branchenvertreter. Für die Öffentlichkeit ist sie von Samstag, dem 14. Januar, bis Sonntag, dem 22. Januar, geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.naias.com.

Recaro Automotive Seating

Recaro Automotive Seating ist eine Produktgruppe von Johnson Controls. An acht Standorten in Deutschland, Polen, der Slowakei, in Japan, Mexiko und in den USA konzipieren, produzieren und vermarkten wir Komplettsitze unter dem Markennamen Recaro, die für unsere Kernkompetenzen bei Design, Ergonomie, handwerklichem Können, Widerstandsfähigkeit, Leichtbauweise und erstklassiger Verarbeitung stehen. Recaro Automotive Seating besteht aus zwei Einheiten: Recaro Car Seating liefert Erstausrüstern und dem Nachrüstmarkt Pkw-Sitze, und Recaro Commercial Vehicle Seating konzentriert sich auf Nutzfahrzeugsitze in den Erstausrüster- und Nachrüstmarktsegmenten.

Über Adient:

Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit 75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions-und Montagewerken in 33 Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle Fahrzeugsegmente sowie für alle großen Automobilhersteller. Unsere Expertise umfasst alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten, firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur Konstruktion und Produktion ab und wir statten mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus. Weitere Informationen über Adient, finden Sie auf adient.com.

