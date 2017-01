Mit Cineplexx ins „La La Land“ – Preisgekrönte Romanze ab 12. Jänner in den österreichischen Kinos

Das neue Kinojahr beginnt sensationell: 7 Golden Globes für „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone – zu sehen ab 12. Jänner 2017 in den Cineplexx Kinos

Wien (OTS) - Vier Tage vor dem Filmstart in Österreich hat die Romanze „La La Land“ bei den Golden Globes groß abgeräumt. „La La Land“ konnte als einer der Favoriten bei der gestrigen Verleihung der Golden Globe Awards gleich in sieben verschiedenen Kategorien, darunter als bestes Musical/Komödie, überzeugen. Damien Chazelle triumphierte als bester Regisseur und gewann ebenso in der Kategorie für das beste Drehbuch jeweils eine Auszeichnung. Auch die Star-Besetzung mit Ryan Gosling und Emma Stone überzeugte die Juroren als beste Hauptdarsteller. Cineplexx zeigt „La La Land“ österreichweit ab Donnerstag in allen verfügbaren Kinotechnologien, unter anderem auch in Dolby Atmos an sieben Standorten.

La La Land: Eine Hommage an das goldene Zeitalter des Musicals

Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia (Emma Stone) und der charismatische Jazzmusiker Sebastian (Ryan Gosling) suchen das große Glück in Los Angeles. Sie halten sich mit Nebenjobs über Wasser und nachdem sich ihre Wege zufällig kreuzen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander. Gemeinsam schmieden sie Pläne für ihre Zukunft auf der Bühne und genießen den Zauber der jungen Liebe in „La La Land“ – der Stadt der Träume. Doch schon bald müssen Mia und Sebastian einsehen, dass sie Opfer bringen müssen, um ihren Träumen näher zu kommen.

Constantin Film-Holding GmbH

Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. 1967 wurde mit dem Erwerb des „Kreuz Kino“ in der Wiener Innenstadt ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen. In diesem Segment wurden bis Anfang der 1990er Jahre 25 traditionelle Kinos und Kinocenter aufgebaut und betrieben. Danach folgte ein Strukturwandel im Kinobetriebsbereich. Im Jahr 1993 wurde die Cineplexx Kinobetriebe GmbH gegründet, ein Tochterunternehmen der Constantin Film-Holding GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich in einer Zeit, als viele traditionelle Kinos in Österreich den Markt verließen und Multiplex-Kinos neue Standards setzten.

Constantin Film reagierte auf diesen Trend und bildete in Österreich eine Gruppe mit aktuell 19 Großkinos und 153 Leinwänden. Darüber hinaus bestehen 6 traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 18 Sälen sowie weiteren Joint Ventures mit der Star-Movie Gruppe in Oberösterreich. 2009 startete die Cineplexx INTERNATIONAL GmbH die Expansion ins benachbarte Ausland und eröffnete in Bozen/Südtirol das erste Kino außerhalb Österreichs. Ebenso übernahm Cineplexx INTERNATIONAL in Zagreb ein Kino in der Innenstadt und legte damit den Grundstein für die Expansion in am West-Balkan. 2011 und 2012 kamen Cineplexx Kinos in Kroatien, Serbien, Montenegro und Mazedonien dazu. 2013 erfolgte die weitere Expansion mit fünf Cineplexx Multiplex Kinos in Slowenien und der Eröffnung des ersten 7-Saal-Kinos in Albanien. Im Frühjahr 2014 wurde ein weiteres Kino in Serbien (Usce Shopping Center, Belgrad, die größte Einheit mit 11 Sälen und mehr als 2.000 Sitzplätzen) eröffnet. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im November 2016 mit der Eröffnung eines 6-Saal-Kinos in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo und eines weiteren 5-Saal Kinos in Südserbien, in der Stadt Nis. Heute ist Cineplexx mit 39 Multiplex- und 6 traditionellen Standorten in Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland und Italien vertreten und bespielt über 300 Säle. Ein weiteres Großkino im SEE-Raum wird im April 2017 in Belgrad eröffnet. Mit rund 1.350 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 127 Millionen Euro. 2016 begrüßten die Cineplexx Kinos rund 11,0 Millionen Besucher. Mehr Informationen auf www.cineplexx.at

