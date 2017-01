ORF III am Dienstag: Dreiteiliger „Mythos Geschichte“-Abend über Luxushotels u. a. mit Premiere „Traditions-Hotels in Österreich“

Außerdem: „Aus dem Rahmen“ im Alpenvereinsmuseum

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Dienstag, dem 10. Jänner 2017, in einem dreiteiligen „Mythos Geschichte“-Abend auf die Spuren luxuriöser Hotels in Österreich und Deutschland, u. a. mit dem ersten Film der zweiteiligen Neuproduktion „Glanz der Historie – Traditions-Hotels in Österreich“ über Berghotels. Zuvor besucht Karl Hohenlohe im Hauptabend für eine neue Ausgabe „Aus dem Rahmen“ (20.15 Uhr) den Sitz des Alpenvereins in Innsbruck. In der aktuellen Ausstellung des Vereinsmuseums „Hoch Hinaus! Wege und Hütten in den Alpen“ erkundet der ORF-III-Moderator die Geschichte der Alpen. Seit mehr als 150 Jahren betreut und erhält der Alpenverein heimische Schutzhütten, Klettersteige und Wanderwege. Mit seinen mehr als 500.000 Mitgliedern ist er dabei auch der größte Bergsteigerverein in Österreich, dessen Beliebtheit und Engagement in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen ist.

Mit „Glanz der Historie – Traditions-Hotels in Österreich“ von Christian Papke (21.05 Uhr) beginnt der „Mythos Geschichte“-Themenabend. Die Auftakt-Folge des ORF-III-Zweiteilers über geschichtsträchtige österreichische Luxushotels zeigt imposante Berghotels in ihrer historischen und heutigen Pracht, so u. a. das legendäre Panhans am Semmering, den Tiroler Stanglwirt und das Klosterbräu in Seefeld. Danach befasst sich die Dokumentation „Semmering Hochwien – Eine Stadt zieht ins Gebirge“ (21.55 Uhr) mit dem Luftkurort am „Zauberberg“ der Wiener und seinen Villen und Hotelpalästen. In Kurt Mayers Produktion führen Wolfram Berger als Sigmund Freud, Serge Falck in der Rolle des Semmering-Königs Franz Panhans, Julia Cencig als Wirtin und heimliche Liebe Arthur Schnitzlers und Josephine Baker in historischen Aufnahmen durch die Geschichte der Ferien am „Balkon von Wien“. Abschließend erzählt die Doku „Adlon verpflichtet“ (22.50 Uhr) von Dagmar Wittmers die vielen Geschichten über das prestigeträchtige Hotel am Pariser Platz mitten in Berlin. Bis heute ist das Nobelhotel Adlon mehr als eine luxuriöse Herberge – es ist ein Jahrmarkt der Weltgeschichte.

Einen weiteren Themenabend über Luxushotels – u. a. mit dem zweiten Teil von „Glanz der Historie – Traditions-Hotels in Österreich“ über Seehotels – zeigt ORF III am Dienstag, dem 24. Jänner, ab 21.05 Uhr.

