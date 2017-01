Pafos - Kulturhauptstadt 2017: Eröffnungsfeier vor antiker Kulisse am 28. und 29. Januar

Pafos, Zypern (ots) - Die Hafenstadt Pafos an der Südwestküste Zyperns trägt nun seit wenigen Tagen ganz offiziell den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2017". Mehr als 300 Kulturveranstaltungen aus den unterschiedlichsten Bereichen werden in den nächsten Monaten auf der Insel stattfinden, alle unter dem Motto "Linking continents, bridging cultures".

Den Auftakt des Kulturjahres bildet das Eröffnungswochenende, das am 28. und 29. Januar stattfinden und den historischen Stadtkern in ein einziges großes Open-Air-Kunstfestival verwandeln wird. Highlight des Wochenendes ist die Eröffnungszeremonie, die vor allem mit vielfältigen musikalischen Inhalten gefüllt sein wird. Der Festakt wird universelle Werte wie Kreativität, Multikulturalismus, künstlerische Exzellenz und Vielfalt behandeln und auf diese Weise der europäischen Idee Tribut zollen. Ein wesentlicher Teil der Zeremonie wird sich außerdem dem Gründungsmythos von Pafos widmen, der auf der mythischen Gestalt des Pygmalion basiert.

Zu jeder Tageszeit und an vielen, teils versteckten Orten der Stadt, finden weitere Kulturveranstaltungen statt. Ob kultureller Stadtrundgang, Kunstinstallationen, gemütliches Kaffeetrinken zu Live-Musik oder Chorgesänge mitten auf der Straße - hier dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die meisten Aufführungen sind kostenlos und bedürfen keiner Reservierung. Das Jahresprogramm ist online einsehbar unter: www.pafos2017.eu

Zyperns führende Luxushotelgruppe Thanos Hotels ist "Gold Hospitality Sponsor" des Kulturjahres und zugleich Initiator einer hoteleigenen Veranstaltungsreihe, die zeitgenössischen Künstlern aus der Region eine Plattform bietet. Unter dem Titel "Pop-Up Art" präsentieren die Hotels Ausstellungen, Videoinstallationen, Workshops und Gesprächsrunden. Die Fünfsternehotels Almyra, Annabelle und Anassa sind zudem die perfekten Ausgangspunkte, um das Kulturprogramm im Rahmen von Pafos2017 zu genießen. Direkt am Meer gelegen, bieten die Häuser ihren Gästen ein Maximum an Entspannung und Genuss in exklusivstem Ambiente. Zimmerreservierungen über:

Thanos Hotels können für ihre Gäste bereits im Vorfeld Tickets zu den wichtigsten Kulturveranstaltungen reservieren.

