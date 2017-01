Johanna-Dohnal-Preis geht an MCI-Absolventin

Hannah Ringhofer, Absolventin des MCI-Masterstudium in Sozialer Arbeit, mit dem renommierten Preis im Bereich Frauen- und Geschlechterforschung ausgezeichnet

Innsbruck (TP/OTS) - Groß ist die Freude am Department "Soziale Arbeit" des MCI: Hannah Ringhofer, Absolventin des Masterstudiums "Soziale Arbeit, Sozialpolitik & Sozialmanagement", erhielt für ihre hervorragende Masterarbeit „Antifeministische Männerrechtsbewegungen und ihre Auswirkungen auf feministische Soziale Arbeit“ den begehrten Johanna-Dohnal-Preis. Die Jury lobte insbesondere die wissenschaftlich hervorragende Aufarbeitung dieses gesellschaftlich hochrelevanten Themas.

Hannah Ringhofer versteht ihre Arbeit als eine Bestandsaufnahme des gesellschaftlichen Phänomens des Antifeminismus in Bezug auf feministische Einrichtungen. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen spürbar sind: Antifeministische Tendenzen innerhalb der österreichischen Politik bewirken etwa, dass einschlägige Einrichtungen verstärkt um ihre Existenzberechtigung und staatliche Finanzierung kämpfen müssen. Es gibt aber auch direkte Angriffe auf die Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen.

„Frau Ringhofer hat ein hochaktuelles Thema bearbeitet, denn die Frage, wie ein adäquater Umgang mit antifeministischen Männerrechtsbewegungen z. B. im Rahmen der Frauenhausarbeit aussehen kann, ist eine der zentralen Herausforderungen feministischer Sozialarbeit heute. Empirische Daten fehlen dazu in Österreich allerdings noch weitgehend. Durch ihre Arbeit konnte Frau Ringhofer einen empirisch wie theoretisch fundierten Beitrag zur weitere Diskussion leisten“, lobt Eva Fleischer, Professorin am Studiengang Soziale Arbeit und Expertin für Gender und Diversity .

Der Johanna-Dohnal-Förderpreis wird vom Frauenministerium vergeben. Ausgezeichnet werden junge Wissenschafter/-innen, die entweder in für Frauen untypischen Bereichen forschen oder an feministischen Themen arbeiten. Konkret werden Arbeiten prämiert, welche die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie fördern und eine Vorbildwirkung auf Mädchen und Frauen in Ausbildung und Studium haben.

