Österreichische Energieagentur: Klaus Kraigher leitet Kommunikation

Kommunikation als Schlüsselelement der neuen strategischen Ausrichtung: Österreichische Energieagentur positioniert sich als Antwortgeber auf die Fragen der Energiezukunft

Wien (OTS) - Klaus Kraigher hat mit November 2016 die Leitung der Kommunikation der Österreichischen Energieagentur übernommen. In einer neu geschaffenen Stabsstelle berichtet er in dieser Funktion direkt an den Geschäftsführer Peter Traupmann. Verstärkte Kommunikationsaktivitäten sind ein Schlüsselelement der neuen Strategie der Österreichischen Energieagentur, die sich als Antwortgeber auf die Fragen der Energiezukunft positioniert. Das Kompetenzzentrum für Energie in Österreich fokussiert dabei auf die Themen „visionzero - fossilfreie Zukunft“, „Energieintelligenz“ und „Umbrüche in energierelevanten Branchen“. Der wissenschaftliche Think-Tank berät Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung und erstellt Entscheidungsgrundlagen und Umsetzungsvorschläge, wie eine effiziente, saubere, leistbare und risikoarme Energiezukunft erreicht werden kann.

Kraigher verfügt über langjährige Berufserfahrung in der strategischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Der gebürtige Kärntner studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien und absolvierte dort im Anschluss den Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit. Journalistische Erfahrung sammelte er als Redakteur bei „derStandard.at“, um danach seine Karriere bei renommierten PR-Agenturen fortzusetzen. Als Senior Consultant betreute er Key-Accounts, hatte die Leitung der „Technology Practice“ in einem internationalen PR-Netzwerk inne und setzte sich in seiner Rolle als Innovation-Strategist mit neuen Formen und Tools der Kommunikation auseinander. Seine Projekte wurden mehrfach mit zahlreichen Awards wie dem Österreichischen Staatspreis für PR, dem PR Report Awards, dem Sabre Awards etc. ausgezeichnet. Zuletzt hat Kraigher einen Krisenkommunikationseinsatz bei einem international agierenden österreichischen Industrieunternehmen durchgeführt.

Über die Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency

Die Österreichische Energieagentur (AEA) liefert Antworten für die Energiezukunft. Sie berät auf wissenschaftlicher Basis Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Die strategischen Schwerpunkte des Kompetenzzentrums für Energie liegen dabei auf der visionzero einer fossilfreien Zukunft, der Transformation des Energiesystems in Richtung Energieintelligenz und den damit verbundenen Umbrüchen in den energierelevanten Branchen. Im Vordergrund steht die Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Die Österreichische Energieagentur ist national und international tätig. Sie entwickelt Strategien für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung, führt Beratungen und Schulungen durch und ist die Vernetzungsplattform für die Energiebranche. Die Österreichische Energieagentur setzt klimaaktiv – die Klimaschutzinitiative des BMLFUW – operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Mobilität, Energiesparen, Bauen & Sanieren und Erneuerbare Energie. Zudem betreibt die Österreichische Energieagentur im Auftrag des BMWFW die Nationale Energieeffizienz-Monitoringstelle.

ENERGY 2027>>: 40 Jahre Österreichische Energieagentur

Das Jubiläumsjahr der Österreichischen Energieagentur steht ganz im Zeichen der Energiezukunft: Wie werden wir im Jahr 2027 global und lokal Energie erzeugen, verteilen und nutzen? Der Zeitraum scheint kurz, aber angesichts der disruptiven und exponentiellen Entwicklungen ist heute nicht absehbar, wie unsere Energie-Welt in zehn Jahren tatsächlich aussieht und vor welchen Herausforderungen sie dann stehen wird.

Weitere Informationen unter www.energyagency.at

