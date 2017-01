"Die Geissens": Horrornacht in Curacao & Golfen mit Kay One

Neue Doppelfolge der beliebten Doku-Soap

Halloween auf der Familien-Yacht & Besuch von Kay One

Sendetermin: Montag, 9. Januar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II

Für Carmen und Robert geht es nach Curacao. Dort steht eine Horrornacht auf der Indigo Star an, denn Familie Geiss plant eine Halloween-Party. An Deck werden die Jetsetter bereits erwartet und mit einem blitzblanken und schmuckvoll inszenierten Boot überrascht.

Viel Zeit für Entspannung bleibt allerdings nicht, denn bereits am Folgetag stehen die ersten Aufgaben anlässlich der geplanten Party auf dem Programm. Carmen und die Kinder sind fleißig am Dekorieren und Robert organisiert gemeinsam mit Chefkoch Dennis das Abendessen. Mit Rapper Kay One hat sich zudem prominenter Besuch angekündigt. Beim gemeinsamen Golftrip zeigt Familie Geiss dem Musiker, wer die wahre Nummer 1 ist.

Doch wie üblich bleiben die Geissens nicht lange am gleichen Ort. Am nächsten Tag heißt es schon wieder: Anker los und ab geht die Post! Es geht von Curacao nach Bonaire, wo die Weltenbummler mal wieder ein volles Programm aus Entdeckungs- und Shoppingtouren geplant haben.

Tags darauf wird Tochter Shania plötzlich krank. Die ganze Familie kümmert sich rührend um den Sprössling, denn die Reise soll schließlich bald wieder weitergehen ...

