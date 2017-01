PULS 4 Rekord-Show "Vurschrift is Vurschrift" geht morgen, Dienstag, um 20:15 Uhr in die zweite Runde

Fortsetzung der erfolgreichsten Eigenproduktion MORGEN auf PULS 4 mit skurrilem Fall aus Wien: Zahlung von rund 1.000 Euro für Geschwindigkeitsübertretung von nur 21 km/h

Wien (OTS) - Mit der Eigenproduktion "Vurschrift is Vurschrift" hat PULS 4 den Nerv der Zeit getroffen. Nach dem erfolgreichsten Start einer Eigenproduktion letzte Woche zeigt PULS 4 am Dienstag, den 10. Jänner die zweite Folge der Bürokratie-Satire.

In der Amtsstube der Nation nimmt am Dienstag um 20:15 Uhr Angelika Niedetzky neben Andreas Vitásek, Silvia Schneider und Ciro de Luca Platz. Amtsrat Helfried (Christian Hölbling) präsentiert mit darstellerischer Beihilfe von Fachoberinspektor Tupfelreiter (Rudi Roubinek) reale Fälle aus Österreichs Beamtenwelt.

Behörden-Verdienst: Wie aus 1 Euro 1.000 Euro werden

Nach einer Geschwindigkeitsübertretung von 21 km/h bekam ein Wiener, wie in Österreich üblich, eine Anonymverfügung in Höhe von 56 Euro. Pflichtbewusst überwies er den Betrag - jedoch um einen Euro zu viel. Denn auf der Anoymverfügung war die Uhrzeit des Strafvergehens -14:57 Uhr - angegeben, was zur Verwechslung führte (57 Euro statt der geforderten 56 Euro). Wegen des zu hohen Betrags leitete die Behörde ein Strafverfahren ein und verlangte 70 Euro statt den zuvor eingemahnten 56 Euro, da der Strafbetrag nicht bezahlt worden sein.

Der Wiener legte Berufung ein - und scheiterte. Nachdem auch das Land Wien, die nächst höhere Instanz, die Berufung ablehnte, ging der Fall bis zur letzten Instanz zum VwGH, welcher der Behörde schließlich Recht gab: Der Strafbetrag sei nicht gezahlt worden. Schließlich musste der Betroffene aufgrund von Gerichts- und Anwaltskosten sowie Bearbeitungsgebühren 1.000 Euro bezahlen - weil er einen Euro zu viel gezahlt hatte. Vurschrift is Vurschrift.

